Primele 5 transferuri pentru promovarea în Liga 1 la FC U Craiova 15.07.2020

15.07.2020 Primele 5 transferuri pentru promovarea în Liga 1 la FC U Craiova Sub comanda lui Eugen Trică, FC U Craiova 1948 a început pregătirile pentru Liga 2 și a făcut deja primele mutări pe piața transferurilor. După ce au efectuat testele pentru coronavirus, băieții lui Trică, proaspăt promovați în liga



Primele 5 transferuri pentru promovarea în Liga 1 la FC U Craiova

Sub comanda lui Eugen Trică, FC U Craiova 1948 a început pregătirile pentru Liga 2 și a făcut deja primele mutări pe piața transferurilor. După ce au efectuat testele pentru coronavirus, băieții lui Trică, proaspăt promovați în liga secundă, au efectuat primele antrenamente ale verii, la care au luat parte și noile achiziții ale echipei. ...

Primele 5 transferuri pentru promovarea în Liga 1 la FC U Craiova

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

„Aceşti tineri reprezintă un segment al populaţiei parţial inactive, nu total, în sensul că mulţi dintre ei sunt «freelanceri» nedeclaraţi, adică desfăşoară o activitate care nu este fiscalizată şi care nu reprezintă neapărat o muncă

Florinel Coman (21 de ani) e dorit de Fiorentina. Italienii sunt dispuși să plătească 3,5 milioane de euro pentru „perla” lui Gigi Becali. Florinel Coman a avut o prestație sclipitoare în victoria României U21 cu Anglia U21,

Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese. Citește

Un tânăr de 21 de ani a fost înjunghiat în faţa unui supermarket din Focşani de un bărbat necunoscut care a fugit de la locul faptei, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea. "Vineri seara, printr-un apel la 112, un bărbat a

La două săptămâni de la operația de urgență, Rică Răducanu face dezvăluiri de pe patul de spital. În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este, în continuare, internat la Spitalul Colentina din Capitală după ce a fost supus unei

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici să fie propus interimar pentru funcţia de vicepremier, în locul lui Viorel Ştefan, care îşi începe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curţii de Conturi

Horoscop 22 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 iunie 2019 - Berbec: Invitația acestei zile este exact ce ai tu nevoie în acest moment, odihnă și revigorare. Va trebui să înfrunți anumite obstacole, ca să

Un număr de 136.087 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat, ale cărei probe scrise încep luni cu Limba şi literatura română,

Premierul Viorica Dăncilă i-a aplicat lui Liviu Dragnea o lovitură puternică exact în timpul congresului PSD. Aceasta a vorbit despre tema justiției, un subiect important pentru fostul președinte PSD, Liviu

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că nu își dorește să intre în cursa pentru preşedinţia Consiliului European. Dezvăluirea șefului statului a fost făcută la Forumul Democrat al Germanilor din România din Sibiu, unde a spus și

Unul dintre ziarele de casă ale catalanilor, Sport.es, a preluat în ediția electronică informațiile oferite în exclusivitate ieri de către GSP.ro, conform cărora Ianis Hagi (20 de ani) se află în negocieri avansate cu

La aproape 30 de ani de la lansarea peliculei „Bodyguard”, Kevin Costner, actorul din rolul principal, scoate la iveală un amănunt mai puțin cunoscut despre posterul celebrului film. Whitney Houston și Kevin Costner au făcut furori în anii '90

4 boli digestive care dau dureri de stomac. Durerile la nivelul stomacului sunt foarte frecvente și originea lor este multiplă: salpingită, endometrioză, sarcină ectopică, ulcer, apendicită sau

Răzvan Lucescu a fost prezentat într-un mod special de saudiții de la Al Hilal, după ce a plecat de la campioana Greciei, PAOK. Antrenorul român în vârstă de 50 de ani a fost prezentat printr-un clip video de un minut postat

Gigi Becali face profit și cu jucători în vârstă: a câștigat 1,3 milioane de euro cu Romario Benzar, iar ieri l-a vândut și pe „veteranul” Junior Morais, cu 600.000 de euro.

Spania U21 a câştigat finala Campionatului European U21 la fotbal, după ce s-a impus cu 2-1 în faţa Germaniei. Ibericii au marcat câte un gol pe repriză, în timp ce reuşita nemţilor a venit pe finalul meciului. Partida s-a jucat la Udine, pe

Loteria Română anunță că a acordat 17.944 de câștiguri, în valoare totală de 1.008.847,05 lei, duminică, și pregătește noi premii pentru tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerea Loto 6/49 de

Parchetul militar a declinat la DIICOT dosarul privind mitingul din 10 august pe motiv că este vorba de fapte ce ţin de securitatea naţională. Decizia vine la 11 luni de la violențele jandarmilor împotriva protestatarilor adunaţi

O familie din Pogoanele, judeţul Buzău, a pierdut aproape o jumătate de milion de lei investiţi în cultura de pepeni de pe urma căreia supravieţuieşte. Cu două săptămâni înainte de coacere, pepenii au fost ciuruiţi de o grindină cum rar

BT MIC, IFN al Băncii Transilvania care se concentrează pe finanţarea start-up-urilor şi firmelor mici, a creditat 10.000 de firme în cei doi ani de activitatea, suma medie creditată fiind de 10.000 de euro, a spus Cristina Şindile, director