Primele 100 de zile ale Guvernului Gavriliţa: Aprecieri contradictorii 15.11.2021

15.11.2021 Primele 100 de zile ale Guvernului Gavriliţa: Aprecieri contradictorii Ex-premierul Ion Sturza susţine că „majoritatea absolută a membrilor Guvernului nu au activat în instituţii de stat, nu au condus sisteme complexe cu implicaţii politice şi sociale majore. De aici şi multiplele bâlbe şi erori de comunicare,



Primele 100 de zile ale Guvernului Gavriliţa: Aprecieri contradictorii

Ex-premierul Ion Sturza susţine că „majoritatea absolută a membrilor Guvernului nu au activat în instituţii de stat, nu au condus sisteme complexe cu implicaţii politice şi sociale majore. De aici şi multiplele bâlbe şi erori de comunicare, dar şi lipsa de paşi vizibili în implementarea unei agende cu impact.”

Primele 100 de zile ale Guvernului Gavriliţa: Aprecieri contradictorii

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Jonathan Pollard, care a executat trei decenii de închisoare pentru spionaj în favoarea Israelului, a ajuns, în noaptea de marți spre miercuri, la Tel Aviv, după ce a fost eliberat condiționat, informează The Guardian. La aeroport, Jonathan

România are de plătit despăgubiri de 34.700.924 de euro pentru condamnările de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din anul 2020, dintre care 33.874.800 de euro reprezintă sume stabilite pentru nerespectarea dreptului de proprietate, se

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat, miercuri, acordul încheiat de Londra şi Uniunea Europeană privind relaţiile comerciale viitoare, transmite Agerpres, care citează Reuters şi dpa. Acordul UE-Londra privind relaţiile post-Brexit

Guvernul britanic a raportat, joi, 964 de noi decese cauzate de coronavirus, ceea ce înseamnă că Marea Britanie a ajuns la un total de 73.512 persoane care au murit după ce s-au infectat cu

Luptătorul rus de sumo Dzhambulat Khatokhov, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca cel mai greu copil din lume în 2003, a murit la vârsta de 21 de ani, scrie site-ul Al Arabiya, care citează oficialii ai sportivului. Betal Gubzhev, șeful

Lumea fotbalului din România este în doliu! Fostul fotbalist Constantin Bosânceanu a murit, la doar 54 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați fundași care a evoluat și la Botoșani. Trista veste a […] The post A murit fostul fotbalist

Pentru ca anul să înceapă bine este nevoie de un banc bun. Pentru astăzi am pregătit un banc cu tematica de Revelion. Doi bărbați beau într-un bar după noaptea dintre ani, iar discuția lor și […] The post Bancul zilei| După Revelion,

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat sâmbătă, 2 ianuarie 2021, noile date oficiale referitoare la evoluţia pandemiei de COVID-19 în România. Astfel, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.194 de cazuri noi de infecţie din 4.438

Industria de curierat a cunoscut în ultimii zece ani o creştere considerabilă, astfel că în anul 2008 piaţa de curierat avea afaceri cumulate de 875 milioane lei, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului

Doru Simiz, administrator al Pandora Prod, spune că efectele pandemiei nu s-au resimţit încă asupra afacerilor companiei datorită faptului că în 2020 erau contractele în derulare, astfel că foarte puţini clienţi au anulat contractele deja

Pe primul loc în clasamentul vaccinărilor împotriva noului coronavirus se află Israelul cu peste un milion de persoane, în timp ce Franţa este pe ultimul loc cu doar 138, potrivit BBC

Românii au umplut Sinaia ca în vremurile bune. Pandemia nu i-a mai speriat pe turiştii care au aglomerat staţiunea montană de pe Valea

Apariția lui Cosmin Contra (45 de ani) la show-ul de Revelion al lui Dan Negru i-a enervat teribil pe fanii lui Dinamo, iar atacurile asupra lui „Guriță” ar fi putut fi amplificate și de o dispută care s-ar fi aprins între acesta și Ionel Gane

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, a preferat o destinație luxoasă și însorită pentru Revelionul 2021. Vedeta Antenei 3 a petrecut în Dubai, împreună cu familia, iar fiica lui l-a dat de gol pe rețelele de

Un document făcut public în octombrie a zguduit capitala UE, prezentând în detaliu planurile Google de a submina legi noi care i-ar putea afecta puternic businessul de publicitate

O galerie foto cu cele mai interesante imagini din sport. Aici poți răsfoi fotografia zilei și imaginea zilei cu evenimentele lunii ianuarie 2021 în

un accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane a avut loc duminică după-amiaza în localitatea Plopşoru, din judeţul

Piaţa locală a muncii a avut de suferit din cauza pandemiei, însă nu a înregistrat schimbări majore şi defini­tive în 2020, crede Florin Godean, cluster manager Adecco România &

Anul 2020 a avut un cuvânt greu de spus pe piaţa muncii din România, iar în primele şase-şapte luni din anul trecut pandemia a trimis să muncească de acasă aproape un sfert dintre angajaţii din economia locală, conform statisticilor