Primăvară la -6,1 grade Celsius, în Argeş 19.03.2018

Săptămâna a început cu ninsoare în Argeş. Temperaturile au coborât sub -5 grade Celsius în Piteşti şi au ajuns la sub -6 grade la



Primăvară la -6,1 grade Celsius, în Argeş

Săptămâna a început cu ninsoare în Argeş. Temperaturile au coborât sub -5 grade Celsius în Piteşti şi au ajuns la sub -6 grade la Deduleşti.

Primăvară la -6,1 grade Celsius, în Argeş

Varşovia a respins, ieri, acuzaţiile premierului israelian, Benjamin Netanyahu, care a catalogat sâmbătă drept „scandaloase” afirmaţiile omologului său polonez, Mateusz Morawiecki,

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este pregătită să sprijine proiectul autostrăzii Comarnic - Braşov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepreşedintele BEI, Andrew McDowell, într-o conferinţă

Oamenii vor reactiona pozitiv la informatiile privind existenta, in univers, a unor alte civilizatii inteligente, scrie National Geografic, citand rezultatul unui studiu realizat de oamenii de stiinta de la

Ministerul Mediului a înregistrat, în 2016, în mod eronat, bunuri în valoare de peste 15,66 miliarde de lei atât în evidenţa contabilă, cât şi în

Ionuț Nedelcearu a început cu dreptul aventura din Rusia, de la Ufa, reușind să înscrie la primul său meci pentru noua echipă. Echipa sa a fost condusă într-o partidă amicală de letonii de la Ventspils din minutul 15,

Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, a declarat, luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor

Doi soţi din Marea Britanie au găsit o biserică veche de 200 de ani, ce era scoasă la vânzare. Clădirea era părăsită de câţiva zeci de ani, necesita restaurare, rau şi-au riscat economiile de-o viaţă şi au cumpărat

Petru Nistor, primarul comunei Mălini, judeţul Suceava, împreună cu o rudă de-a sa, care este preşedintele Asociaţiei Agricole Mălini Stânişoara, dar şi alţi complici, trimişi în judecată pentru că ar fi obţinut ilegal de la APIA

Gruparea de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a depăşit Partidul Social-Democrat, SPD, de centru-stânga, pentru prima dată într-un sondaj naţional, scrie

Curele de slăbit sunt frustrante atât pentru că nu mâncăm chiar ce ne dorim şi nici nu vedem rezultatele rapid. De cele mai multe ori, din cauza unor greşeli minore, nu reuşim să mişcăm cifrele

Exporturile japoneze au avansat în ianuarie pentru a 14a lună consecutiv, impulsionate de livrările de autovehicule hibride şi componente electronice către China, semn că cererea solidă la nivel mondial de bunuri japoneze a continuat să susţină

La un deceniu după ce datoriile gospodăriilor au constituit unul din factorii care au dus la criza din SUA şi Europa, un nou grup de economii se confruntă cu datorii ridicate, în creştere continuă, ale gospodăriilor, relatează Wall Street

Volumul importurilor şi exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime în 2017, în condiţiile în care comerţul cu pieţele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan

Gică Hagi a vorbit despre partida câștigată de echipa sa pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 2-1. Și-a făcut calculele pentru play-off și și-a dat seama că victoria de azi nu va însemna nimic dacă nu ia un punct din disputa de la

Viitorul Constanţa a făcut un pas important către calificarea în faza play-off a Ligii I de fotbal, luni seara, prin victoria cu 2-1 (1-1) în faţa formaţiei FC Botoşani, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 25-a,

Salata verde, spanacul, ridichile de luna si alte verdeturi de primavara sunt sanatoase, insa trebuie sa stii foarte bine cum au fost cultivate. Crescute in soluri poluate, astfel de legume atrag nitrati. Citește mai

Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc). Citește mai

FC Viitorul a trecut la limită de FC Botoșani (scor 2-1), într-un meci disputat, luni, la Ovidiu, în etapa a 25-a a campionatului

Un accident grav s-a produs luni seară pe DN 1 B aproape de municipiul Buzău. Şi-a pierdut viaţa un bărbat de 37 de ani, ofiţer de jandarmi, şeful postului de ordine publică de la Sărata Monteoru. Loganul cu care acesta se întorcea de la

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a ajuns la eveniment direct de la dezbatere pe tema bugetului local, şi a cântat "În umbra marelui urs" alături de trupa Vest Phoenix