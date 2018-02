Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ce salariu câştigă, după ce s-a vehiculat că obţine 17.000 lei lunar / Cât primeşte şoferul său 14.02.2018

14.02.2018 Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ce salariu câştigă, după ce s-a vehiculat că obţine 17.000 lei lunar / Cât primeşte şoferul său Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook că are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, în timp ce şoferul său primeşte 6.500 de lei. Robu spune că face “economii”, pentru că foloseşte ca şofer un şef de serviciu care



Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ce salariu câştigă, după ce s-a vehiculat că obţine 17.000 lei lunar / Cât primeşte şoferul său

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook că are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, în timp ce şoferul său primeşte 6.500 de lei. Robu spune că face “economii”, pentru că foloseşte ca şofer un şef de serviciu care lucrează alături de el 12-14 ore pe zi.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ce salariu câştigă, după ce s-a vehiculat că obţine 17.000 lei lunar / Cât primeşte şoferul său

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

LOTO 6/49 18 ianuarie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 18 ianuarie 2018, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

Suporterii lui Dinamo au cerut în mai multe rânduri ca echipa lor să-și joace derby-urile de acasă pe Arena Națională, un stadion modern, însă acest lucru nu se va întâmpla nici în următoarea

Marius Alexe a semnat cu Karabukspor, clubul care s-a chinuit să scape de români! Fostul dinamovist Marius Alexe, intrat de câțiva ani într-un con de umbră prelungit, s-a întors în Turcia, dar destinația aleasă este surprinzătoare din mai

Un filmuleţ apărut pe internet stârneşte vii controverse, pentru că scenele par desprinse dintr-un film pentru adulţi, iar ele sunt, în realitate, de la aniversarea de 12 ani a unui băiat. Citește mai

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) organizează timp de o săptămână, în perioada 18-24 ianuarie 2018, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului şcolar 2018-2019. Întrebările sunt legate de numărul de

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii săi din administraţia locală, dar şi la cei din Guvern şi Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând că ar trebui să fie

Discursul preşedintelui Klaus Iohannis de numire în funcţia de prim-ministru a Vioricăi Dăncilă a putut fi auzit live şi la postul de radio Europa FM. Numai că pauzele de vorbire lungi ale preşedintelui au declanşat sistemul de siguranţă al

Şeful Corpului de control al prim-ministrului, secretarul de stat Bogdan-Cosmin Ştefan, a fost eliberat din funcţie, decizia, luată de premierul interimar Mihai Fifor, fiind publicată joi în Monitorul

Are aproape două tone și jumătate și se mișcă precum un fulg. În deplină liniște, lin și ușor. Impresionantul X5, de 4,88 metri lungime, există acum și în varianta hibrid plug-in. Ce-i drept,

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a murit, în noaptea de joi seara, după ce şi-a incendiat singur casa, în localitatea Tărlungeni, judeţul Braşov. Bărbatul era cunoscut cu probleme psihice, iar în momentul în care a dat foc locuinţei, se

Ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrati vreodata si ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este "exceptional", a avertizat joi ONU, potrivit AFP. Citește mai

Premierul britanic, Theresa May, şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigraţiei ţările lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regală Sandhurst, în

Pacienţii care vor să dea şpagă la medic ar putea fi puşi în situaţia de a dona banii respectivi către spital. Oficialii spun că sumele ar fi astfel fiscalizate, dar pacienţii spun că măsura nu va fi în sprijinul lor, ci că va crea şi mai

Ni se întâmplă deseori să vedem o persoană abuzată emoţional, dar care refuză să iasă dintr-o relaţie toxică. Dincolo de ceea ce se vede din exterior, psihologii au o explicaţie pentru incapacitatea unei persoane de a ieşi dintr-o astfel de

Pe internet circulă nenumărate bancuri care au în prim-plan necuvântătoarele. Iată aici o selecţie a celor mai amuzante glume despre lilieci, iepuraşi, urşi, cocoşi, elefanţi ori

Simona Halep a trecut un hop greu în meciul cu Eugenie Bouchard, nu neapărat din cauza adversarei, ci mai ales din pricina accidentării pe care o

Mihaela Buzărnescu a părăsit Australian Open, după ce a fost învinsă în primul tur de Caroline Wozniacki, a doua favorită a competiţiei, care n-a avut însă un meci uşor împotriva jucătoarei

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Post-ul Mărie, tu ai făcut vreodată amor în zăpadă? apare prima dată în

Centrul Infotrafic a anunţat vineri dimineaţă că cinci drumuri judeţene şi două drumuri comunale din judeţului Vaslui sunt închise circulaţiei din cauza condiţiilor meteo