Primarul Dominic Fritz închide grădina zoologică din Timişoara: Îngrijirea animalelor nu este la standarde normale 24.11.2020

24.11.2020 Primarul Dominic Fritz închide grădina zoologică din Timişoara: Îngrijirea animalelor nu este la standarde normale Îmbolnăvirea unui cerb de la Grădina Zoo din Timişoara l-a determinat pe Dominic Fritz să închidă parcul de la Pădurea



Primarul Dominic Fritz închide grădina zoologică din Timişoara: Îngrijirea animalelor nu este la standarde normale

Îmbolnăvirea unui cerb de la Grădina Zoo din Timişoara l-a determinat pe Dominic Fritz să închidă parcul de la Pădurea Verde.

Primarul Dominic Fritz închide grădina zoologică din Timişoara: Îngrijirea animalelor nu este la standarde normale

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un meci care a avut loc în prima rundă a calificărilor turneului ITF de la Doha, M15, a șocat fanii tenisului. Thailandezul Krittin Koaykul (24 de ani) l-a învins pe ucraineanul Artem Bahmet (27), scor 6-0, 6-0, după 22 de minute. Koaykul a

Două femei au fost omorâte, marți, în localitatea Bârsăul de Sus, județul Satu Mare. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal, iar cercetările sunt conduse de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Purtătorul

Spitalul Sanconfind din Câmpina, judeţul Prahova, fondat de antreprenorul Ioan Simion după o investiţie de 22 mil. euro în urmă cu patru ani, se dezvoltă cu noi cabinete de consultaţie în domenii precum ORL, oftalmologie, ortopedie, ceea ce

Echipaje ale Serviciului Judeţean de Salvamont, Jandarmeriei şi ISU Argeş au fost mobilizate marţi pe un sector închis de pe Transfăgărăşan pentru salvarea a trei persoane de origine israeliană. Turiştii au anunţat că se află într-o

Agenţia de rating S&P a revizuit perspectiva României la ”negativă”, pe fondul creşterii deficitelor externe şi fiscale. S&P susţine că noul rating BBB-/ A-3, este acordat în mare parte pe fondul creşterii deviante a cheltuielilor de către

Se apropie cu pași repezi sărbătorile de iarnă, perioada din an în care suntem aproape de familie, rude și prieteni. Dacă ai prieteni din alte țări ale Europei și nu te poți vedea în acest an cu ei, te învățăm cum se spune Crăciun

Constructorul american de avioane Boeing Co a informat că în primele 11 luni ale acestui an a livrat mai puţin de jumătate din numărul de avioane pe care le-a livrat clienţilor în perioada similară a

LPF a anunțat programul pentru prima etapă din 2020. Campionatul se reia, la dorința televiziunilor, din 31 ianuarie Echipele din Liga 1 nu vor avea o pauză de iarnă prea lungă. De fapt, e cea mai scurtă din istoria campionatului național.

Oana Zăvoranu își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, în care apare în lenjerie intimă la solar. Actrița din Sacrificiul arată spectaculos la 46 de ani. Vedeta şi-a postat

Conform unei propuneri de modificare legislativă, poliţiştii sunt singurii angajaţi ai MAI care vor fi excluşi de pe lista beneficiarilor de pensii speciale, urmând ca jandarmii şi pompierii să rămână cu aceste privilegii. Pensii speciale vor

„Apa va fi necesară mereu, cu cât trece timpul, cu atât apele pure vor fi mai valoroase pentru că vor fi mai puţine“. Miza? O industrie globală care în 5 ani va creşte cu 30 mld. euro şi va ajunge la 175 mld.

Angajarea răspunderii pe bugetul pentru anul viitor deschide un precedent periculos, iar poziţia USR este că acesta trebuie dezbătut de Parlament, a declarat joi preşedintele formaţiunii, Dan Barna. El

Horoscop 12 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 12 decembrie 2019 – Berbec: Ți-ar prinde bine să știi că astăzi totul este exagerat, de la intenții și planuri, la alegerea cuvintelor prin care îți exprimi

Compania clujeană Cosmetic Plant, unul dintre cei mai importanţi jucători români de pe piaţa de circa 1 mld. euro a produselor cosmetice, îşi vinde produsele atât în comerţul tradiţional, cât şi în cel modern, respectiv în lanţurile de

Chiar dacă intră în categoria "dulciuri", fructele sunt permise în diabet. Totul e să le alegi pe cele bune şi să le consumi cu măsură. Care sunt acestea şi la cât trebuie limitate, ne spune medicul

Ana Bogdan şi-a asigurat prezenţa în ultimul act al turneului ITF de la Dubai, în urma victoriei din duelul cu Greetje Minnen, reuşită

Momentele emoţionante, surprizele şi rãsturnãrile de situaţie din ultimul episod din acest sezon al serialului Sacrificiul, de la Antena 1 i-au adus pe telespectatori în numãr foarte mare în faţa

Velrom din Târgovişte, un producă­tor de panificaţie cu distribuţie naţio­nală prin lanţurile mari de magazine, investeşte 8,8 milioane de lei, din fonduri europene, într-un lanţ alimentar integrat, propriu, în Buzău, acesta fiind primul

Dan Petrescu, 51 de ani, este un antrenor cunoscut în Europa fotbalistică, tehnicianul campioanei României primind, în ultima perioadă, mai multe oferte. După performanța înregistrată, joi, cu CFR Cluj, calificarea în ”16”-imile de

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei