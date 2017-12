Primăriile pot cere încă din ianuarie banii pentru cadastrul general, suma creşte la 155.000 de lei 27.12.2017

27.12.2017 Primăriile pot cere încă din ianuarie banii pentru cadastrul general, suma creşte la 155.000 de lei Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunţă, într-un comunicat transmis miercuri, că a început demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrărilor de cadastru general iniţiate de



Primăriile pot cere încă din ianuarie banii pentru cadastrul general, suma creşte la 155.000 de lei

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunţă, într-un comunicat transmis miercuri, că a început demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrărilor de cadastru general iniţiate de autorităţile locale.

Primăriile pot cere încă din ianuarie banii pentru cadastrul general, suma creşte la 155.000 de lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Informații incredibile au ieșit la iveală în urma declasificării unui dosar al CIA, intitulat Gateway Process. Mai mulți bolnavi de cancer au reușit să se vindece fără să folosească niciun fel de

Şapte persoane au fost rănite într-un accident rutier produs marţi, 28 noiembrie, în jurul orei 18, pe DN1H, după ce un tractor cu remorcă a intrat în coliziune cu un

O percheziţie a avut loc marţi la sediul grupului nuclear Areva, în cartierul financiar La Défense, în apropiere de Paris, în cadrul unei anchete cu privire la o presupusă vânzare dubioasă de uraniu numită "Uraniumgate" de către presa din

Consiliul Judeţean Buzău a aprobat, luni, construcţia unei săli de sport multifuncţională pentru persoanele cu dizabilităţi din Buzău şi judeţele limitrofe. Complexul va avea o capacitate de 145 de persoane, investiţia fiind estimată la 13,1

Un bătrân de 79 de ani din localitatea vasluiană Mărăşeni a fost găsit decedat la cinci zile după ce a a fost externat din spitalul din Vaslui, fără ştirea

Un cetăţean al Republicii Moldova i-a adresat o scrisoare lui Igor Dodon, prin care solicită ajutorul preşedintelui ţării. Acesta susţine că timp de opt ani lucrează în domeniul comerţului la cea mai mare bază agricolă din Federaţia Rusă,

Aproximativ 100 de turişti care s-au deplasat marţi, 28 noiembrie, pe traseul montan Peştera-Babele din Munţii Bucegi pentru a vizita obiectivele turistice şi pentru a se încărca cu energie de la Sfinx, au avut nevoie de ajutorul salvamontiştilor

Iesind in fata presei dupa ce opinia publica a fost anuntata in legatura cu logodna printului Harry cu Meghan Markle, actrita americana purta un palton purtand semnatura firmei Line the Labe. Cateva ore

Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marţi Uniunii Europene şi Marii Britanii să negocieze 'rapid' şi 'fără animozitate inutilă' asupra ieşirii Regatului Unit din blocul comunitar,

În condiţiile în care economiştii îşi publică estimările privind 2018, cei de la Goldman Sachs şi Barclays se dovedesc a fi cei mai optimişti în a prevede că rata de creştere a economiei mondiale va atinge 4% anul viitor, cel mai ridicat

Dan Alexa și-a cerut scuze după declarațiile dure de la finalul meciului terminat la egalitate de echipa sa, Dunărea Călărași, cu Dacia Unirea Brăila, scor 1-1. A ținut să menționeze că reacția sa a vizat exclusiv arbitrajul de la partida

Raluca şi Pepe au fost, de curând, naşi de botez. Cei doi şi-au tras ţinute speciale, care i-au scos în evidenţă. Finul lui Pepe s-a grăbit să-i transmită un mesaj

Încă o lovitură pe plan financiar bifată de Anamaria Prodan. Sexy-impresara a bătut palma cu PRO TV şi, din primăvară, va fi, pentru a doua oară consecutiv, gazda emisiunii “Gospodar fără pereche”, care a avut audienţe senzaţionale.

Marius Mihăiţă este secretarul Primăriei Sectorului 3 de 20 de ani, timp în care a devenit cel mai bogat funcţionar public din România. Nu din salariu, evident, ci din nenumărate combinaţii cu retrocedări, de care a beneficiat prin intermediul

Stela Popescu a fost înmormântată duminică la Cimitirul Mânăstirii Cernica, la funeraliile marii actriţe participând mii de persoane. Rude, prieteni şi fani au venit duminică să îşi ia rămas-bun de la Stela, inclusiv partenerul de scenă al

Elettra Lamborghini este nepoata lui Ferruccio Lamborghini, omul de afaceri care a pus bazele celebrei companii producătoare de bolizi de mare viteză. Galeria Foto Citește mai

La 28 de ani de la moartea călugărului Arsenie Boca, Mănăstirea Prislop a fost luată marți cu asalt, aproximativ 10.000 de pelerini trecând pe la mormântul duhovnicului. Citește mai

Conform traditiei, in noaptea Sfantului Andrei se deschid cerurile si sufletele ratacitoare se intorc pe Pamant. Citește mai

Aflat într-o vizită de lucru în Belarus, preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a fost spectator marţi, 28 noiembrie, la un meci de hochei de pe arena sportivă din Minsk. Democratul a rămas atât de impresionat de noul stadion, încât a

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea da, miercuri, o primă decizie pe fond în dosarul în care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că şi-ar fi traficat influenţa contra a 300.000 de euro,