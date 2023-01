Primăria Capitalei reia campania de sterilizări şi microcipări gratuite pentru câini 08.01.2023

08.01.2023 Primăria Capitalei reia campania de sterilizări şi microcipări gratuite pentru câini Primăria Capitalei reia, din 27 ianuarie, campania de sterilizări şi microcipări gratuite pentru câinii de rasă comună cu deţinător. Clinicile veterinare mobile, partenere în campanie, vor fi amplasate în sectoarele 1, 2 şi



Primăria Capitalei reia campania de sterilizări şi microcipări gratuite pentru câini

Primăria Capitalei reia, din 27 ianuarie, campania de sterilizări şi microcipări gratuite pentru câinii de rasă comună cu deţinător. Clinicile veterinare mobile, partenere în campanie, vor fi amplasate în sectoarele 1, 2 şi 4.

Primăria Capitalei reia campania de sterilizări şi microcipări gratuite pentru câini

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamo va disputa joi, de la ora 14:00, un amical în compania formației Sporting Pitești. Partida se va juca pe terenul de la Săftica. Partidele amicale din cursul săptămânii devin o obișnuință în mandatul lui Flavius Stoican. După

Horoscop 4 februarie 2022. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 4 februarie

Un top 10 combinaţii de alimente des consumate în spaţiul occidental despre care mulţi nu ştiu câ sunt foate

Premierul Ungariei, care s-a întors recent dintr-o vizită la Moscova, spune că țara sa poate juca un rol în aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Într-un interviu acordat vineri postului public de radio, Orban a subliniat că gazul din

Anamaria Prodan, cunoscuta impresară de fotbalişti, nu îl menajează pe Larenţiu Reghecampf. Aceasta spune că antrenorul celor de la CS U Craiova nu avea niciodată dreptul să transfere bani din conturile familiei în contul actualei

Un tânăr de 27 de ani, din Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a smuls din mâna unei bătrâne, de 72 de ani, banii pe care aceasta tocmai îi scosese de la un bancomat din

Un tânăr din Alba în vârstă de 27 de ani a fost plasat în arest la domiciliu după ce şi-a agresat iubita şi o altă tânără şi i-a ameninţat cu moartea pe

Curs scurt despre transpirația din vestiarele occidentale. În general, nu este bine să vorbești tu despre tine. Lasă-i pe alții! Dacă totuși o faci, e preferabil să nu vorbești la persoana a 3-a singular. Dincolo de integritatea spirituală,

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis că începând de vineri, 4 februarie, persoanele juridice care doresc participarea în cadrul programrlor Rabla Clasic şi Rabla Plus vor putea accesa aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de

Gazprom şi compania chineză CNPC vor încheia un acord pentru a furniza gaze ruseşti către China pe ruta din Orientul Îndepărtat, contract pe o perioadă de 30 de ani care va întări alianţa energetică pe fondul legăturilor tensionate ale

Programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" au demarat, astăzi, pentru companii. Persoanele fizice pot aplica din 8 februarie, anunță Administraţia Fondului pentru Mediu

Malcom Edjouma (25 de ani) este singurul transfer bifat de FCSB în această perioadă de mercato, iar Gigi Becali se declară încântat de mijlocașul defensiv. FCSB a plătit 350.000 de euro pentru a-l duce pe francez de la FC Botoșani, acolo unde a

Gianluigi Buffon (44 de ani) a stabilit un nou record, după ce a închis poarta pentru Parma în deplasarea cu Benevento, scor 0-0, meci care a contat pentru etapa cu numărul 21 din Serie B Legendarul portar italian, deși ajuns la 44 de ani, continuă

Un microbuz înmatriculat în Hunedoara a fost filmat în timp ce trage şase sănii pe care se află copii şi adolescenţi, iar imaginile au fost publicate duminică dimineaţă pe Facebook, conform News.ro. „Ăştia nu-s sănătoşi la

Medicii Spitalului Municipal Brad au alertat Poliţia, după ce un tânăr de 26 de ani din localitate a ajuns la spital şi le-a spus că are nevoie de ajutor, fiind înjunghiat cu un cuţit de tatăl său, informează News.ro. Ulterior, agresorul a

Până în 2025, navetiștii din apropierea suburbiei pariziene Creteil ar trebui să aibă o nouă modalitate de a ajunge la muncă: prima telegondolă de transport public din capitala Franței. Sistemul de transport aerian care va lega unele dintre

Astăzi intră în vigoare vaccinarea obligatorie în Austria. Amenzile sunt cuprinse între 600 și 3.600 de

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din Statele Unite în funcţie de active, a actualizat pentru prima dată în scădere ratingul oferit companiei Meta (FB), proprietarul Facebook, după rezultatele dezamăgitoare ale gigantului din social media din

Sărbătoare pentru creştinii ortodocşi de Sfânta Muceniţă Agata, ocrotitoarea femeilor diagnosticate cu cancer la

Niculina Stoican are o carieră de succes în lumea muzicii şi o familie minunată care o susţine necondiţionat. Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani este căsătorită şi are un băiat de care este foarte […] The post Cu ce se ocupă fiul