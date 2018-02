Primăria Capitalei propune transformarea RATB în societate pe acţiuni 17.02.2018

Primăria Capitalei intenţionează să reorganizeze RATB, din regie autonomă, în societate pe acţiuni, acţionarii noii structuri numite Societate de Transporturi Bucureşti fiind Consiliul General şi Consiliul Judeţean Ilfov. Această reorganizare



Primăria Capitalei propune transformarea RATB în societate pe acţiuni

Primăria Capitalei intenţionează să reorganizeze RATB, din regie autonomă, în societate pe acţiuni, acţionarii noii structuri numite Societate de Transporturi Bucureşti fiind Consiliul General şi Consiliul Judeţean Ilfov. Această reorganizare va fi dezbătută în şedinşa CGMB din 22 februarie.

Primăria Capitalei propune transformarea RATB în societate pe acţiuni

