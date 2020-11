Prima reacţie a premierului Orban, după avertismentul Patriarhului Daniel: Nu ştiu la ce s-a referit 01.11.2020

Premierul Ludovic Orban a declarat că nu se simte vizat de declarațiile Patriarhului Daniel, care a amintit că regimul comunist a căzut la câteva luni după ce au interzis închinarea credincioşilor la moaştele Sfântului Dimitrie.



Premierul Ludovic Orban a declarat că nu se simte vizat de declarațiile Patriarhului Daniel, care a amintit că regimul comunist a căzut la câteva luni după ce au interzis închinarea credincioşilor la moaştele Sfântului Dimitrie. Patriarhul Daniel a făcut aceste declaraţii în condiţiile în care autorităţile au impus anumite restricţii la pelerinajul de Sf. Dimitrie. […]

