Prima poză cu burtica Andrei, după ce s-a spus că este din nou însărcinată 31.07.2018

O fotografie postată recent de Cătălin Măruță i-a făcut pe fani să se întrebe dacă nu cumva Andra este însărcinată. Cătălin Măruță și soția lui au fost nași de botez, la nepoata lui Cristian Popescu„Piedone", fostul primar al



O fotografie postată recent de Cătălin Măruță i-a făcut pe fani să se întrebe dacă nu cumva Andra este însărcinată. Cătălin Măruță și soția lui au fost nași de botez, la nepoata lui Cristian Popescu„Piedone”, fostul primar al sectorului 4. Rochia pe care a purtat-o artista a fost voluminoasă și strălucitoare, iar fanii au luat-o […] The post Prima poză cu burtica Andrei, după ce s-a spus că este din nou însărcinată appeared first on Cancan.ro.

Conflict armat, luni seară, în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Două persoane au fost rănite, iar plăgile par să fie prin

Ingrediente: 125 g unt topit, 200 g biscuiţi sfărâmaţi, 300 ml smântână de gătit, 30 g zahăr pudră, 200 g ciocolată neagră topită, esenţă de vanilie, pudră de cacao (pentru decor) Mod

Premierul Viorica Dăncilă a cerut, luni, reprezentanţilor Apelor Române să facă o evaluare în fiecare judeţ pentru a vedea "punctele sensibile" în cazul unor inundaţii, astfel încât să se poată

Horoscop 3 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de marti. Horoscop 3 iulie BERBEC: Daca iti agati toate sperantele de un singur carlig si acesta nu se dovedeste a fi cel mai potrivit pentru nevoile

Serena Williams (181 WTA), favorită 25 la Wimbledon, s-a calificat fără mari emoții în turul secund al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Americanca a învins-o în primul tur pe olandeza Arantxa Rus (105 WTA), scor 7-5,

Eliberat astăzi condiționat după mai bine de 4 ani de închisoare, Cristi Borcea (47 de ani) a vorbit despre clubul la care a petrecut 14 ani în perioada 1998-2012. Acesta insistă pentru importanța construirii unui stadion nou în

Autocarul care transporta loturile de juniori ale României de handbal pe plajă a fost implicat într-un accident în Muntenegru, potrivit unui anunţ făcut de preşedintele FRH, Alexandru Dedu, MAE precizând

Comisia Iordache a dat luni știrea zilei: PSD a redefinit abuzul în serviciu, astfel încât Liviu Dragnea să poată scăpa de acuzațiile din dosarul Bombonica. Citește mai

Planul de atentat dejucat împotriva unei reuniuni a opoziţiei iraniene sâmbătă în apropiere de Paris relevă o "stratagemă" care urmăreşte să afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni

Fabrica VeloCity Reşiţa din judeţul Caraş-Severin, al cărei singur client este gigantul francez Decathlon, produce anual 400.000 de biciclete, care ajung apoi în toate colţurile lumii. Producţia a fost constantă în ultimii ani şi va rămână

Pieţele de capital din Europa afişează în primul semestru din 2018 de la un randament de 47%, aşa cum este cazul indicelui principal PFTS al bursei din Ucraina, care a plecat de la o bază foarte joasă, la o pierdere de 16% pe bursa din Turcia pe

În 2007, primul an în care România l-a petrecut ca membru al Uniunii Euro­pene, bugetul general conso­li­dat cheltuia pentru „prestaţii so­ci­ale” (sănătate, pensii, invaliditate, copii/familii, şomaj, exclu­ziune socială) 54,9 mld.

Loviturile de departajare care au trimis-o pe Spania acasă în meciul cu Rusia au fost extrem de controversate. Postul spaniol Deportes Cuatro a publicat imagini cu discuțiile ce au avut loc pe marginea terenului înainte de executarea

Un român de 20 de ani a ascuns un vietnamez de 16 ani într-un geamantan, ca să-l introducă ilegal în Marea Britanie. A fost prins de polițiștii de frontieră și s-a ales cu o condamnare la închisoare. Andrei Iancu, un șofer originar din Buzău,

O plantă parfumată, recunoscută pentru capacitatea ei de a ajuta a produce relaxare şi de a îmbunătăţi funcţionarea sistemului circulator, are calităţi care depăşesc sfera terapeutică. Pe aceste principii se bazează indicaţiile

O platformă online canadiană a realizat un clasament al unor ingrediente sau substanţe surprinzătoare pe care lumea nu se aşteaptă să le găsească în

Religia ortodoxă impune celor care doresc să se căsătorească o serie de reguli pe care aceştia trebuie să le respecte pentru a putea fi „cununaţi religios”. O astfel de regulă este ca data fixată pentru nuntă să nu fie într-o

Simona Halep va debuta, astăzi (după ora 19.00, Eurosport), la Wimbledon 2018 şi va avea un avantaj inedit în faţa adversarei sale: cel al

Pentru tinerii care nu vor obţine o notă de trecere la Bacalaureat nu este sfârşitul lumii. Ei se pot îndrepta către piaţa muncii după ce vor urma cursuri de calificare în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sau în cadrul

Aici suntem. Într-un moment în care să ne întrebăm dacă n-ar fi mai bine să nu respectăm legile date de un parlament transformat în GIO (grup infracţional organizat). După masacrarea Codurilor penale, borfaşii de toate categoriile pot fura