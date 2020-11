Prima fotografie publicată de Simona Halep după ce s-a infectat cu noul coronvirus. FOTO 04.11.2020

04.11.2020 Prima fotografie publicată de Simona Halep după ce s-a infectat cu noul coronvirus. FOTO Simona Halep, infectată cu noul coronavirus, a publicat, miercuri, pe rețelele de socializare, prima imagine de la izolare. Jucătoarea și-a anunțat fanii că se simte foarte bine. Ex-liderul WTA a transmis prin intermediul fotografiei, în



Prima fotografie publicată de Simona Halep după ce s-a infectat cu noul coronvirus. FOTO

Simona Halep, infectată cu noul coronavirus, a publicat, miercuri, pe rețelele de socializare, prima imagine de la izolare. Jucătoarea și-a anunțat fanii că se simte foarte bine. Ex-liderul WTA a transmis prin intermediul fotografiei, în […] The post Prima fotografie publicată de Simona Halep după ce s-a infectat cu noul coronvirus. FOTO appeared first on Cancan.ro.

Prima fotografie publicată de Simona Halep după ce s-a infectat cu noul coronvirus. FOTO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Românii nu au renunţat la serialul de la Pro TV „Las Fierbinţi“ şi nici la show-ul culinar „Chefi la cuţite“, de la Antena 1, deşi posturile de ştiri au difuzat dezbaterile paralele dintre cei doi candidaţi la preşedinţie, Klaus

Anca Maria Murg, o româncă în vârstă de 30 de ani, care era dată în căutare internațională prin Interpol, a fost găsită la Scafati, lângă Salerno, în Italia. În 2007, când avea doar 18 ani, ea i-a aplicat lovitura decisivă unui tânăr,

După ce luna trecută Andra a scăpat pe Internet o poză din culisele emisiunii “Românii au talent”, astăzi Andi Moisescu a rupt tăcerea despre proiectul de televiziune atât de îndrăgit! Juratul show-ului de talente de la Pro TV a spus ce se

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea privind repatrierea aurului, depusă în Parlament de fostul lider PSD Liviu Dragnea şi senatorul Şerban Nicolae. Potrivit preşedintelui, "soluția legislativă preconizată nu ține cont de

La scrutinul de duminică, 24 noiembrie 2019, când cetăţenii români cu drept de vot, din ţară şi din Diaspora, sunt chemaţi să „arbitreze” finala dintre Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, ei ar avea de dat, în mod normal, un vot

Turcia ar putea transforma fosta biserică ortodoxă Chora din Istanbul, în prezent muzeu, în moschee, notează presa greacă. I-ar putea urma exemplul și celebra Sfânta Sofia, așa cum a sugerat deja președintele Recep Tayyip Erdogan. Consiliul de

Recent, în acelaşi complex, a mai închiriat birouri o altă companie din IT, Endava, care a contractat 2.100 de metri pătraţi, dar într-o altă clădire din Iulius

Magazinul din capitala Marii Britanii este cel mai nou membru al reţelei globale de RazerStore şi va fi inaugurat pe 14

Druid, companie specializată în dezvoltarea de asistenţi virtuali inteligenţi, fondată de antreprenorul Liviu Drăgan, a fost desemnată startupul anului în Europa Centrală şi de Est în cadrul competiţiei CESA 2019, organizată anul acesta la

Preţurile de pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), adică piaţa spot pe care se tranzacţionează energie electrică la Bucureşti, au ajuns şi la preţul de 1 leu/MWh joi, 22 noiembrie, în intervalul orar 24:00-01:00, arată datele

În 2018, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din ţară a ajuns la 21,8 milioane, fiind al cincilea an consecutiv de

Partidul de guvernământ din Ungaria, FIDESZ, ar putea să părăsească PPE, formațiunea politică de centru-dreapta paneuropeană, potrivit unei declarații a premierului Viktor Orban, citat de Reuters. FIDESZ a fost suspendat în martie din PPE ca

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD deţine majoritatea în Parlament şi luni va depune o

Se spune despre Baba Vanga că ar fi prezis BREXIT-ul, atentatele ISIS, începutul și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, moartea prințesei Diana, destrămarea Uniunii Sovietice și chiar dezastrul nuclear de la Cernobâl. Baba Vanga ține

Serviciul este gratuit și permite clienților TransferGo să trimită bani atât altor clienți TransferGO cât și rudelor sau prietenilor care nu au încă instalată aplicația. Potrivit unui sondaj recent realizat la comanda

HOROSCOP. Cunoscuta astroloagă Mariana Cojocaru anunță o săptămână extrem de interesantă, din cauza Soarelui în Săgetător. În timp ce Taurii se vor afla într-o poziție delicată, Racii vor

În fotbalul de astăzi, jucătorii de bandă au devenit cei mai importanți pentru atacul unei echipe. Asta este valabil și în FIFA. Atacanți ca Lewandoski, Kane sau Ibrahimovic nu ar mai avea același impact dacă nu ar fi sprijiniți de

Peste 320.000 de locuitori ai judeţului Telorman sunt aşteptaţi duminică, 24 noiembrie, la secţiile de votare pentru a vota viitorul preşedinte al

Avocatul personal al lui Donald Trump şi secretarul de stat Mike Pompeo au avut contacte în lunile care au precedat rechemarea ambasadoarei americane de la Kiev, aflată în centrul procedurii de destituire împotriva preşedintelui SUA, relevă

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, afirmă că rezultatul înregistrat de candidatul PSD la prezidenţiale nu este unul slab, el subliniind că Viorica Dăncilă s-a luptat "formidabil" în condiţiile