Prezentatoarea TV Ameri Nasrin s-a căsătorit civil! Rochia pe care a purtat-o la eveniment a atras toate privirile 16.08.2021

16.08.2021 Prezentatoarea TV Ameri Nasrin s-a căsătorit civil! Rochia pe care a purtat-o la eveniment a atras toate privirile Eveniment mare în televiziune: prezentatoarea TV Ameri Nasrin, de la Antena Stars, și iubitul ei s-au căsătorit civil. Aceasta a purtat o rochie inedită la marele eveniment, iar articolul vestimentar a atras toate privirile! După […] The post



Prezentatoarea TV Ameri Nasrin s-a căsătorit civil! Rochia pe care a purtat-o la eveniment a atras toate privirile

Eveniment mare în televiziune: prezentatoarea TV Ameri Nasrin, de la Antena Stars, și iubitul ei s-au căsătorit civil. Aceasta a purtat o rochie inedită la marele eveniment, iar articolul vestimentar a atras toate privirile! După […] The post Prezentatoarea TV Ameri Nasrin s-a căsătorit civil! Rochia pe care a purtat-o la eveniment a atras toate privirile appeared first on Cancan.

Prezentatoarea TV Ameri Nasrin s-a căsătorit civil! Rochia pe care a purtat-o la eveniment a atras toate privirile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 435 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

Dinamica vânzărilor de tele­vizoare de pe plan local a fost total atipică anul acesta în contextul în care declanşarea pande­miei de COVID-19 a dus la amânarea eveni­men­telor sportive care impul­sio­nează de obicei achi­ziţia de

Un copil născut astăzi în România va atinge doar jumătate din potenţialul de productivitate faţă de cât ar putea avea dacă ar beneficia de servicii de educaţie şi sănătate adecvate, potrivit celei mai recente actualizări a Indexului

Vaccinul rusesc anti-COVID, aprobat înainte de parcurgerea celei mai importante etape de dezvoltare, ridică noi semne de întrebare, după publicarea studiului realizat pe baza primelor teste clinice. Mai mulți cercetători susțin, într-o scrisoare

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), dar și societățile și asociațiile agricole, își pot cumpăra în rate - regim leasing financiar - o

Din 2014 și până astăzi, 70 de copii și tineri au murit după ce au încercat să își facă un selfie ieșit din comun, arată datele Poliției, prezentate de Digi24, iar psihologii consideră că aceste tragedii se întâmplă din cauza goanei

7 scurte - cele mai interesante lucruri remarcate de Cătălin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor, despre focarul de COVID de la FCSB înaintea meciului cu sârbii de la Topola. 1. Meciul de diseară e un examen cum n-a mai avut nicio

Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68,57 miliarde de lei (14 miliarde euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019, iar ponderea în PIB a urcat la 6,39%, arată datele

România ar putea ajunge într-un mare impas privind aprovizionarea, inclusiv cu alimente, generată de iminentele proteste anunţate deja de transportatorii de

O nouă Cortină de Fier se instalează în Europa, a declarat vineri raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Belarus, ţară afectată de o mişcare de contestatare fără precedent la adresa preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat de

Azi a fost primul termen din judecarea apelului în dosarul Colectiv. În plină stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus, sala de proces de la Curtea de Apel Bucureşti a fost arhiplină. Instanţa a anunţat când vor fi următoarele termene

Perechea formată din jucătoarele de tenis Raluca Olaru și Anna-Lena Friedsam s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Roma, după o victorie în trei seturi, 5-7,

Grupul german Bosch a vândut pe piaţa din România, prin intermediul companiei BSH Electrocasnice, maşini de spălat, aragazuri ori frigidere în valoare de 285 de mil. lei anul trecut, cu 15,6% mai mult ca în

Craiova joacă acasă cu Voluntari, de la 21:45. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #4 din Liga 1! CRAIOVA - VOLUNTARI, liveTEXT de la 21:45 Vezi AICI

A fost finalizată achiziția de măști de protecție pentru persoanele vulnerabile din România și urmează distribuirea lor. Anunțul a fost făcut de Ludovic Orban, iar pentru că pe data de 27 septembrie urmează să aibă loc alegerile locale,

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, vineri, că o persoană poate vota, chiar dacă Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează că persoana respectivă a mai votat deja. Informaţiile care

Fanii Stelei au ajuns în cantonamentul celor de la FCSB, din Berceni, unde au ironizat formația

Ministrul justiției din Olanda, Ferdinand Grapperhaus, a încasat o amendă de 390 de euro din cauză că în luna august, cu ocazia căsătoriei sale, a încălcat măsura de distanţare socială impusă contra răspândirii noului coronavirus,

Universitatea Craiova merge ceas în Liga 1. Oltenii au reuşit a patra victorie consecutivă în acest campionat, scor 2-1 (1-0) cu FC Voluntari în etapa a IV-a a Ligii I. Atacantul Elvir Koljic (min.34) a deschis scorul pentru olteni însă ilfovenii

Fanii tenisului vor putea reveni în tribune la turneul Premier 5, de la Roma. Accesul fanilor va fi permis pentru semifinalele şi finalele turneelor de la Foro Italico. Jucătoarea Simona Halep se va revedea