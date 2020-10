Previziuni sumbre de la BERD. Economia României va scădea cu 5% în 2020 01.10.2020

01.10.2020 Previziuni sumbre de la BERD. Economia României va scădea cu 5% în 2020 Economia României va înregistra o scădere de 5% în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit ultimelor estimări ale Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi



Previziuni sumbre de la BERD. Economia României va scădea cu 5% în 2020

Economia României va înregistra o scădere de 5% în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit ultimelor estimări ale Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare...

Previziuni sumbre de la BERD. Economia României va scădea cu 5% în 2020

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în septembrie 2023 şi s-a împrumutat cu 158 mil. lei peste nivelul de 500 mil. lei programat, la o dobândă anuală de

James Maddison, mijlocaşul de 22 de ani al lui Leicester, n-a mers la Praga pentru că era bolnav şi risca să-i contagieze pe colegi. În timp ce echipa pierdea, el se distra în cazino. Naționala Angliei a pierdut cu Cehia, 1-2. James Maddison nu

Piaţa de factoring a înregistrat un avans de doar 2% în primele şase luni ale anului ajungând la valoarea de 2,25 mld. lei, potrivit unui studiu al Asociaţiei Române de Factoring (ARF), care are la bază date oferite atât de membrii ARF (bănci

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, nu crede că liberalii se bazează pe voturile parlamentarilor formaţiunii sale pentru formarea guvernului, adăugând că va exista o colaborare la un moment

FMI anticipează că economia Româ­niei va creşte cu 4% în 2019, în timp ce rata anuală a inflaţiei va ajunge la 4,2%, se arată în raportul World Eco­nomic Outlook, ediţia din

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat că încă nu se poate vorbi de o listă clară a miniştrilor din partea PNL, în condiţiile în care nu s-au încheiat negocierile cu alte formaţiuni din

PSD şi UDMR au votat împotriva proiectului de lege care urmăreşte revenirea alegerii primarilor în două tururi. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat, iar Camera Deputaţilor e forul decizional,

Fabrica Arctic din Ulmi a fost construită în 17 luni, pe o suprafaţă de peste 700.000 mp, după o investiţie de 150 mil.

Două autospeciale ale pompierilor şi un echipaj SMURD au ajuns imediat la faţa locului pemtru a interveni. Incendiul a avut loc în această dimineaţă, ân jurul orei 7.45, la scurt timp după ce trenul s-a pus în

Danlin XXL, o companie de construcţii din Neamţ, a urcat în vârful clasamentului firmelor de profil din judeţ după ce în 2018 şi-a majorat cifra de afaceri cu 27%, ceea ce a dus rezultatul la 113 milioane de lei, potrivit datelor disponibile pe

Poliţia care anchetează cazul familiei care ar fi trăit aproapre zece ani izolată de lume în subsolul unei ferme, în Olanda, a anunţat joi arestarea unei a doua persoane, un bărbat de 67 de ani, presupus a fi tatăl copiilor. Un alt bărbat, cel

Trecerea la ora de iarnă 2019 se va face în ultimul weekend din luna octombrie, adică în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, ora 4:00 devenind ora 3:00. Duminica,

Un bărbat de 44 de ani din Argeş va fi prezentat vineri Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunere de luare a unei măsuri preventive după ce a fost reţinut pentru şantajarea fostei

PNL nu a avut nicio contribuţie în ceea ce priveşte amplasarea monumentului dedicat lui I.C. Brătianu de la Universitate, a afirmat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, într-o scrisoare deschisă

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

Poliţiştii buzoieni au depistat o femeie din Verneşti care era căutată de autorităţile judiciare din Austria. Aceasta fusese dată în urmărire internaţională după ce a agresat un poliţist care încerca să aplaneze o ceartă conjugală.

Regina-Mamă Elena va fi reînhumată sâmbătă, în noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş. Familia Regală a anunţat programul

Poliţiştii au luat cu asalt cluburile din Sectorul 1 al Capitalei, verificările vizând legalitatea funcţionării acestora, dar şi identificarea unor persoane sau bunuri

Scandalul de la Tarom subliniază a mia oară: companiile de stat româneşti sunt ţinute în viaţă nu pentru a face profit pentru stat şi pentru buget, nu ca să ofere statului controlul în punctele nodale ale economiei, cum cred unii, ci pentru

Cele mai multe maladii au denumiri care sperie mai mult decât însăşi boala, însă în cazul Leucodistrofiei metacromatice, situaţia este deosebit de serioasă şi cere un maximum de atenţie. În primul