Preţurile energiei scad în Europa: Vremea mai caldă şi estimările privind producţia ridicată de energie eoliană reduc riscurile unor noi creşteri 12.01.2022

12.01.2022 Preţurile energiei scad în Europa: Vremea mai caldă şi estimările privind producţia ridicată de energie eoliană reduc riscurile unor noi creşteri Preţurile energiei electrice sunt în scădere în Europa, pe fondul majorării livrărilor de gaze naturale lichefiate (LNG), care atenuează criza energetică de pe continent, transmite



Preţurile energiei scad în Europa: Vremea mai caldă şi estimările privind producţia ridicată de energie eoliană reduc riscurile unor noi creşteri

Preţurile energiei electrice sunt în scădere în Europa, pe fondul majorării livrărilor de gaze naturale lichefiate (LNG), care atenuează criza energetică de pe continent, transmite Bloomberg.

Preţurile energiei scad în Europa: Vremea mai caldă şi estimările privind producţia ridicată de energie eoliană reduc riscurile unor noi creşteri

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Claudiu Dolot, directorul sucursalei BCR din Caraş-Severin, a fost numit preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), printr-o decizie a premierului Florin Cîţu publicată vineri în Monitorul

Azi au familiile lor sau unii dintre ei chiar au rămas singuri, însă în trecut au avut parte de adevărate povești de dragoste unde cuvintele cheie nu au fost, din păcate, „happy end”. CANCAN.RO a […] The post Top 3 cupluri din România

Callum Hudson-Odoi (20 de ani) a pus mâna pe minge în propriul careu în Chelsea - Manchester United 0-0, dar „centralul” Stuart Attwell nu a dictat 11 metri, aparent spunându-i lui Harry Maguire, căpitanul „diavolilor”: „Dacă aș fi dat

Una dintre cele mai apreciate dar si consumate băuturi alcoolice, este Vodka, o băutură care de asemenea se poate consuma în diverse combinații cu alte băuturi alcoolice sau non-alcoolice. Ca origine, cuvântul „vodka”, după cum se

Echipele din Cupa Națională vor să serbeze începutul primăverii cu un loc în semifinale! Urmărește pe Betanoduelurile dintre primele două eșaloane din România: aici ai o ofertă completă de pariere pentru meciurile din sferturi, cu peste

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Poliţiştii doljeni au făcut luni, 1 martie, percheziţii la locuinţa tânărului care a blocat un autoturism pe un drum judeţean şi i-a ameninţat pe ocupanţii maşinii cu un pistol şi au găsit două pistoale tip airsoft, şapte butelii de gaz

Un elev este în stare gravă în urma unui incident armat produs luni într-un liceu din statul american Arkansas, afirmă surse citate de presa americană. Incidentul armat a avut loc în Liceul "Watson

Porția de amuzament alungă grijile! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 […] The post BANC. Un tip vine la magazin să

Real Madrid nu îl va demite pe antrenorul Zinedine Zidane, în vârstă de 48 de ani. Campioana Spaniei va continua cu Zinedine Zidane pe bancă sezonul viitor, susține presa iberică. Rezultatele slabe ale „albilor” din acest sezon au alimentat

Reacția instituției conduse de ministrul Bogdan Aurescu vine după ce statele membre UE au oficializat sancţiunile împotriva a patru înalţi funcţionari ruşi implicaţi în proceduri judiciare împotriva lui Aleksei Navalnîi. Ministerul

Media a relatat că două persoane din Coreea de Sud au murit la câteva zile după ce au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. Autorităţile sud-coreene pentru controlul şi prevenirea bolilor au afirmat miercuri pentru Reuters

Fotbalul din România este unul cu destule probleme, iar de la începutul acestui an şi până acum au fost înregistrate un număr record de

Aurelia Leoveanu CFO, Grupul Renault România, a spus, în cadrul evenimentului CFO Summit, că Dacia a vândut exclusiv online 2.500 de maşini în 2020 pe piaţa locală. Parcursul achiziţiei este digital în totalitate şi maşina este livrată la

Un bărbat de 50 de ani din Bucureşti, care tocmai îşi cumpărase un autoturism de lux, cu 400 de cai putere, a fost prins de radar în judeţul Buzău, cu 219 kilometri pe oră, aceasta fiind cea mai mare viteză înregistrată în acest an pe un

Câinele era liber prin curte când a dispărut, pe un câmp din apropierea casei din Drăgăşani - Vâlcea. Localnicii nu ştiau despre existenţa canalului

Google, divizie a grupului Alphabet, nu va mai construi sau utiliza instrumente de urmărire a traficului pe Internet, după ce anul viitor va elimina tehnologia existentă din browserul său, Google Chrome, informează News.ro, care citează Reuters.

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune că Republica Moldova este în pragul declanşării unui lockdown. Numărul mare de infectări cu virsului SARS-COV-2 determină autărităţile să examineze scenariul institurii repetate a stării de urgenţă

Andreea Prisăcariu (21 de ani, 611 WTA) a obținut o victorie impresionantă la turneul ITF W15 din Antalya. A învins-o pe nipona Nagi Hanatani (25 de ani, 374 WTA), scor 6-0, 6-0. Andreea Prisăcariu traversează un moment bun al carierei. Fosta

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au amintit joi că nu există nicio dovadă ştiinţifică care să susțină că alimentele neambalate sunt o posibilă sursă de infectare cu COVID-19,