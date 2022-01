Preţul petrolului Brent a depăşit marţi 83 de dolari pe baril 12.01.2022

12.01.2022 Preţul petrolului Brent a depăşit marţi 83 de dolari pe baril Preţul petrolului Brent a ajuns marţi la peste 83 de dolari pe baril. Creşterea preţului este susţinută de oferta limitată, de aşteptările că creşterea numărului de cazuri de coronavirus şi răspândirea variantei Omicron nu vor deturna



Preţul petrolului Brent a depăşit marţi 83 de dolari pe baril

Preţul petrolului Brent a ajuns marţi la peste 83 de dolari pe baril. Creşterea preţului este susţinută de oferta limitată, de aşteptările că creşterea numărului de cazuri de coronavirus şi răspândirea variantei Omicron nu vor deturna redresarea cererii globale, transmite Reuters.

Preţul petrolului Brent a depăşit marţi 83 de dolari pe baril

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Comisiile parlamentare de buget-finanţe au dat, sâmbătă, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 și pentru proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în a treia zi de dezbateri. Dezbaterile finale au loc

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Primul interviu al ducilor de Sussex după renunțarea la obligațiile care le reveneau în cadrul familiei regale britanice a fost acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey și va fi difuzat

Antena 1 readuce show-ul matrimonial ”Burlacul” în lumina reflectoarelor, după o pauză de cinci ani. În prim-planul celui de-al șaselea sezon se află nimeni altul decât Andi Constantin, fosta ispită masculină de la ”Insula Iubirii”,

Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a spus în ca­drul evenimentului ZF/NNDKP „Dispute fiscale la vreme de pan­demie“ că digi­ta­li­zarea ANAF este prin­cipala preo­cupare a Finan­ţelor în 2021 şi proiectul facturii

Unul din cele mai mari dosare de corupție din România a avut aceeași soartă ca multe altele: a fost clasat. Dosarul „Flota” a fost deschis în 1997, iar în total au fost citate 136 de persoane. Procurorii anticorupție au trimis în judecată

Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale Române din Iaşi, cercetată penal într-un dosar privind nereguli financiare la Operă cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, a fost pusă sub control judiciar,

Horoscop 3 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 3 martie 2021: Este o

Perioada de maximă înflorire a Genovei fotbalistice a fost la începutul anilor ’90. Atunci, Sampdoria lui Vujadin Boskov, condusă în ofensivă de formidabilul cuplu Gianluca Vialli – Roberto Mancini, supranumiți și gemenii golului, a

Compania de construcţii Wincon din Cluj-Napoca are în plan să extindă capacităţile de producţie de prefabricate din beton din fabricile sale în perioada

Papa Francisc va efectua, la finalul acestei săptămâni, o vizită istorică de trei zile în Irak pentru a încuraja fragila minoritate creştină să reziste, în pofida conflictului sângeros şi a vicisitudinii vieţii, şi pentru a întinde mâna

Andreea Bălan a stârnit controverse în mediul online, după ce a publicat câteva imagini cu fiicele sale, în oglindă. La prima vedere, artista a părut complet dezbrăcată, iar fanilor nu le-a venit să creadă. Pe […] The post Imaginile

Legendara Primă Doamnă a Americii continuă să fascineze cu fiecare filă din viaţa ei amoroasă - una în care au existat poveşti controversate şi înainte de mariajul cu John F.

Procurorul Curţii Penale Internaţionale (CPI) Fatou Bensouda a anunţat miercuri că a deschis o anchetă cu privire la presupuse crime în teritoriile palestiniene ocupate, o iniţiativă căreia Israelul i se opune ferm, relatează

Un judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus marţi începerea judecării pe fond în dosarul în care fostul preşedinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu este acuzat de săvârşirea infracţiunilor

Circa 44% dintre companii susţin că sunt afectate de deprecierea leului în raport cu euro, în timp ce 36% sunt de părere că niciun nivel al deprecierii monedei naţionale nu i-ar afecta, potrivit celui mai recent sondaj al BNR privind accesul la

Google, divizie a grupului Alphabet, nu va mai construi sau utiliza instrumente de urmărire a traficului pe Internet, după ce anul viitor va elimina tehnologia existentă din browserul său, Google Chrome, informează News.ro, care citează Reuters.

Premierul Florin Cîţu a anunțat miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, că nu ia în calcul schimbarea pragului privind infectările cu SARS-CoV-2 în București pentru a permite

„Este un proiect puternic din punct de vedere economic, aduce joburi noi şi ne ajută să ne revenim după efectele pandemiei. Trebuie să-i dăm drumul pentru că altfel, la nivelul anului 2030 România va ajunge să importe 40% din nesecarul său de

Andreea Prisăcariu (21 de ani, 611 WTA) a obținut o victorie impresionantă la turneul ITF W15 din Antalya. A învins-o pe nipona Nagi Hanatani (25 de ani, 374 WTA), scor 6-0, 6-0. Andreea Prisăcariu traversează un moment bun al carierei. Fosta