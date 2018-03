Prestație palidă » Înfrângere clară pentru România la Togliatti contra campioanei olimpice, Rusia » Cum se poate califica la Campionatul European 21.03.2018

Primul meci oficial după eșecul de la Mondialul german, acolo unde România a ocupat doar locul 10, nu a fost prea bun pentru "tricolore". În disputa de la Togliatti, Neagu și compania nu au dat deloc emoții campioanei olimpice, echipa lui Trefilov impunându-se clar cu 30-25. E adevărat că miza era una mult mai mare pentru rusoaice, după ce pierduseră în fața Austriei, în grupa a patra de calificare. ...

