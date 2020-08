Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko: Îi ordon ministrului apărării să ia cele mai stricte măsuri 23.08.2020

23.08.2020 Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko: Îi ordon ministrului apărării să ia cele mai stricte măsuri Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko i-a ordonat sâmbătă ministrului său al apărării să ia „măsurile cele mai stricte” pentru a apăra integritatea teritorială a ţării, scena unei ample mişcări de protest după



Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko: Îi ordon ministrului apărării să ia cele mai stricte măsuri

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko i-a ordonat sâmbătă ministrului său al apărării să ia „măsurile cele mai stricte” pentru a apăra integritatea teritorială a ţării, scena unei ample mişcări de protest după controversatele alegeri prezidenţiale din 9 august, informează Agerpres, care citează AFP. Lukaşenko, aflat la putere de peste 26 de ani, a venit sâmbătă să […]

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko: Îi ordon ministrului apărării să ia cele mai stricte măsuri

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Patria Bank, instituţie de credit deţinută de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), a înregistrat în primul semestru (S1) din 2019 venituri nete bancare de 83,5 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 19% comparativ cu

Un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce s-a urcat băut la volan şi a pierdut controlul direcţiei, ajungând cu maşina

Lucian Filip (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, accidentat în meciul tur cu Mlada Boleslav, încheiat 0-0, a intrat din nou pe mâna medicul Ion Codorean. Diagnosticul fotbalistului e de întindere a ligamentului colateral intern, acesta urmând

Carlos Ramos, arbitrul de scaun care a oficiat finala de la US Open 2018 dintre Serena Williams (37 de ani, 8 WTA) și Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 4-6 nu va conduce niciun meci al surorilor Williams la ediția din 2019 de la US

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în primele şapte luni ale acestui an cu 25,9% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) şi Direcţiei Regim Permise de

Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, găzduit de Teatrul Nottara. Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu Mișcarea scenică: Adina Cezar Costumele: Cristina

Compania poloneză din sectorul tehnologiei spaţiale Astri Polska a încheiat un contract privind furnizarea către Agenţia Spaţială Europeană de instrumente pentru un proiect pentru sateliţi meteo de generaţie următoare, scrie

Peste 1.000 de cehi din Praga au sosit miercuridupă-amiază la Orşova cu trenul Blakan Express, pentru a participa la Festivalul Banat din Eibenthal, o localitate unde trăieşte o mică comunitate de cehi de pe Clisura

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că analizează o serie de opţiuni pentru noi reduceri de taxe pentru a stimula economia, evidenţiind îngrijorările administraţiei privind o încetinire a creşterii, încetinire care i-ar submina

După pierderea lui Mihai Neicuţescu, care a fost răscumpărat de Dinamo, Chindia Târgovişte a rămas şi fără un alt fotbalist important. Este vorba de Bogdan Şandru (29 ani), potrivit de gsp.ro. Apărătorul central a revenit la Dunărea

Fondurile de private equity au investit anul trecut în regiune 2,7 mld. euro, din care România a primit doar 11,5% din bani, adică 311 milioane de euro. La polul opus, Polonia şi Cehia au primit fiecare mai bine de un sfert din

Fanii Seriei A vor putea admira o față nouă și sexy în sezonul viitor pe micile ecrane. Tiki Taka a transferat-o pe Giorgia Venturini (foto) pentru emisiunea de duminica, pe Italia 1. Pasionată de fotbal și tenis, bruneta de 36 de ani

Atmosfera din lotul Spaniei nu este una liniștită înaintea meciului cu România din preliminariile Euro 2020. Kepa Arrizabalaga (24 de ani) îl va înlocui în poartă pe David de Gea (28 de ani). Meciul României cu Spania se va juca pe 5 septembrie,

Compania Hidroelectrica are șanse mari să fie listată la Bursa de Valori București (BVB) în sesptembrie 2020, potrivit directorului general al societății, Bogdan Badea. Deși Guvernul a vrut încă din 2013

Televiziunea Romană reuneşte pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019 trei artişti îndrăgiţi de public: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye. În premieră, pe 22 august, Laura, Ester

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente

Cristian Bătănaşi (16 ani) o părăsește pe FCSB în favoarea unei echipe din Serie A, SPAL. FCSB și Vitoria Guimaraes se întâlnesc azi, de la 21:30, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Partida va fi în format liveTEXT pe

Producătorul chinez rămâne fidel şablonului de două lansări anuale, pe care l-a avut până acum, în ciuda faptului că în 2019 deja a lansat trei telefoane, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro şi OnePlus 7 Pro

Soția, fiii și fiica lui Gheorghe Dincă au fost audiați, ieri, timp de peste zece ore la sediul DIICOT București, după ce avocatul familiei Luizei Melencu, Tinel Pop, a depus o plângere în care a cerut audierea

Serie A, competiție dominată de-a lungul ultimului deceniu de Juventus Torino, revine în acest weekend, odată cu meciul dintre Parma și echipa lui Cristiano Ronaldo, iar România va fi, din nou, reprezentată în unul dintre cele mai puternice