Preşedintele Asociaţiei Colectiv: Domnule ministru Bodog, unde este Raportul Colectiv? Care sunt măsurile luate? 06.01.2018

Preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, afirmă că la Colectiv ”politicul a ucis”, iar ”politicul şi justiţia protejează vinovaţii şi continuă să ucidă”. Într-o postare pe Facebook, el afirmă că, la 26 de luni de la tragedie, nimeni nu a identificat problemele şi nu a luat măsurile care ar putea duce la evitarea unei noi ”crime numite Colectiv”. ”Domnule Ministru Bodog, unde este Raportul Colectiv? În ce stadiu se află cele 4 secţii de mari arşi promise?”, întreabă Eugen Iancu.

