Preşedintele Armeniei este în stare gravă, după ce s-a infectat cu SARS-COV-2 13.03.2021

13.03.2021 Preşedintele Armeniei este în stare gravă, după ce s-a infectat cu SARS-COV-2 Vineri, în urma unor complicații, președintele armean, Armen Sarkissian, a fost spitalizat, potrivit agenţiilor ruse de presă, relatează Reuters. În vârstă de 67 de ani și bolnav de Covid-19, șeful statului armean, primește îngrijiri



Vineri, în urma unor complicații, președintele armean, Armen Sarkissian, a fost spitalizat, potrivit agenţiilor ruse de presă, relatează Reuters. În vârstă de 67 de ani și bolnav de Covid-19, șeful statului armean, primește îngrijiri cu […]

