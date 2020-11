Presa rusă scrie că Vladimir Putin ar avea o a treia fiică dintr-o relaţie cu o fostă menajeră devenită milionară 26.11.2020

26.11.2020 Presa rusă scrie că Vladimir Putin ar avea o a treia fiică dintr-o relaţie cu o fostă menajeră devenită milionară Vladimir Putin ar putea fi tatăl unei fete în vârstă de 17 ani crescută de în cea mai mare discreţie posibilă la Sankt Petersburg, relatează portalul de investigaţii Proekt, citat de The



Presa rusă scrie că Vladimir Putin ar avea o a treia fiică dintr-o relaţie cu o fostă menajeră devenită milionară

Vladimir Putin ar putea fi tatăl unei fete în vârstă de 17 ani crescută de în cea mai mare discreţie posibilă la Sankt Petersburg, relatează portalul de investigaţii Proekt, citat de The Moscow Times.

Presa rusă scrie că Vladimir Putin ar avea o a treia fiică dintr-o relaţie cu o fostă menajeră devenită milionară

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

♦ Grupul CEZ a informat în 13 noiembrie că a primit declaraţii de interes de la peste 30 companii pentru cumpărarea activelor din România ♦ Enel a evaluat activele din România la peste 1 miliard de

Conform unei propuneri de modificare legislativă, poliţiştii sunt singurii angajaţi ai MAI care vor fi excluşi de pe lista beneficiarilor de pensii speciale, urmând ca jandarmii şi pompierii să rămână cu aceste privilegii. Pensii speciale vor

Casa de modă italiană Dolce&Gabbana a fost condamnată să-i plătească 70.000 de euro, reprezentând daune şi interese, fostei legende a fotbalului argentinian Diego Armanda Maradona pentru folosirea

„Apa va fi necesară mereu, cu cât trece timpul, cu atât apele pure vor fi mai valoroase pentru că vor fi mai puţine“. Miza? O industrie globală care în 5 ani va creşte cu 30 mld. euro şi va ajunge la 175 mld.

Dacă ai un păr cu fire rebele, care se electrizează uşor, probabil că iarna arăţi tot timpul ca şi cum ai fi băgat degetele în priză. Iată ce poţi face ca să-ţi îmblânzeşti părul iarna

Boris Johnson va câştiga probabil alegerile anticipate din Marea Britanie, chiar dacă majoritatea britanicilor nu îl simpatizează. El este considerat însă un rău mai mic în comparaţie cu Jeremy

Furnizorul de soluţii de comerţ electronic 2Checkout a finalizat recent extinderea birourilor din Bucureşti, în zona Pipera, după ce echipa a ajuns la 340 de angajaţi, peste nivelul estimat la începutul

Justiţia italiană a adeschis o anchetă care-l vizează pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extremă dreapta), pe care-l suspectează de faptul că a folosit în mod abuziv avioane şi elicoptere care i-au fost puse la dispoziţie pe când era ministru

În ultima vreme s-a tot spus că Mara Bănică ar fi însărcinată pentru a doua oară, fanii chiar felicitând-o după ce postase o fotografie. Vedeta a ținut să lămurească această situație și a spus adevărul despre sarcină, negând vehement

Velrom din Târgovişte, un producă­tor de panificaţie cu distribuţie naţio­nală prin lanţurile mari de magazine, investeşte 8,8 milioane de lei, din fonduri europene, într-un lanţ alimentar integrat, propriu, în Buzău, acesta fiind primul

Bărbatul suspectat de omorârea a două femei în Bârsăul de Sus, județul Satu Mare, a fost identificat cu ajutorul câinelui de urmă Teba, de la IPJ Maramureș, care i-a dus pe anchetatori la locuința acestuia. Surse judiciare au declarat, vineri,

Grupul polonez LPP, prezent în România de mai bine de un deceniu cu mai multe branduri, va deschide vineri, 13 decembrie, cel de-al zecelea magazin Croop al reţelei locale în Shopping City Satu Mare, deţinut de NEPI

Bucureştenii pot vedea gradul de poluare din diferite regiuni ale Capitalei cu ajutorul unei platforme online lansate recent. Până acum, zece senzori au fost amplasaţi în cele mai intens circulate zone din

Telespectatorii au decis vineri seară cine sunt cei patru finalişti ai celui de-al nouălea sezon „Vocea

Ambasadorul american la Bucureşti, Hans Klemm, şi-a încheiat mandatul şi a părăsit sâmbătă România, a anunţat reprezentanţa diplomatică a Statelor Unite, pe

Jocurile politice pentru promovarea sau, după caz, blocarea alegerilor locale în două tururi se complică. PSD și UDMR par hotărâte să depună moțiune de cenzură dacă Guvernul îți va asuma răspunderea pe proiect, însă Pro România nu este

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei

Britanicii au votat joi pentru a alege un nou Parlament, cel care va stabili când și cum se va produce despărțirea de UE. Rezultatele arată că Boris Johnson a obținut o majoritate absolută în Parlament, depășind pragul de 326 de mandate

Guvernul s-a reunit în şedinţă, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmează să îşi asume răspunderea într-o primă etapă - modificările la legile justiţiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar şi prezentarea,

Deficitul comercial al României a avansat cu 18,4% în primele 10 luni, la 14,02 miliarde de euro, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică