Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene 16.12.2022

16.12.2022 Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitatul lui Adrian Artene la podcastul ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 17 decembrie, începând cu ora 19:00. Preot prof. dr. și jurist, Emil Nedelea Cărămizaru este, începând din anul […] The post



Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitatul lui Adrian Artene la podcastul ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 17 decembrie, începând cu ora 19:00. Preot prof. dr. și jurist, Emil Nedelea Cărămizaru este, începând din anul […] The post Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene appeared first on Cancan.

Preotul Emil Nedelea Cărămizaru este invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Raluka este una dintre cele mai cunoscut artiste din România. Deşi acum trăieşte viaţa la care mulţi nici nu visează, vedeta recunoaşte că nu tot timpul s-a bucurat de ceea ce are în prezent. În […] The post Raluka, dezvăluiri

Te uiți cu ușoară invidie la fotografiile impecabile de cuplu publicate de prietenii tăi pe Facebook? Nu ai motive, spun psihologii. Iată ce dezvăluie

Ultima reprezentantă a României în calificările turneului feminin de la Australian Open, Irina Bara (136 WTA), nu a reușit vineri dimineața să treacă de ultimul tur, fiind învinsă categoric de bulgara Viktoriya Tomova (119 WTA), favorita

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a semnat un acord de achiziţionare a companiei Ţiriac Leasing, deţinută de Grupul Ţiriac, finalizarea tranzacţiei fiind prevăzută în prima parte a acestui an, după analiza şi aprobarea

Un director de calitate are un salariu lunar net care ajunge, în medie, la 6.600 de lei, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Institutul Naţional de Sănătate Publică a anuntat vineri că, în săptămâna 3 - 9 ianuarie, au fost raportate la nivel naţional 107 cazuri de gripă clinică, în comparaţie cu 26 de cazuri înregistrate în săptămâna similară din anul

O indoneziancă a primit 100 de lovituri de bici pentru adulter joi în provincia conservatoare Aceh, singura regiune din Indonezia care aplică legea islamică Sharia, în timp ce partenerul ei, care a negat acuzaţiile, a primit doar 15

Modelul brazilian Valentina Boscardin a murit la vârsta de 18 ani în urma complicațiilor apărute după ce s-a îmbolnăvit de

Internaționalul senegalez Pape Gueye (22 de ani) a fost suspendat de FIFA cu 5 minute înainte de meciul Senegalului cu Guinea din Cupa Africii pe Națiuni (0-0 scor final). Totul a pornit de la disputa dintre Olympique Marseille, echipa la care joacă

În total, până vineri, 14 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.885.771 cazuri de infectare cu COVID – 19, dintre care 18.165 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare […] The post

CFR Cluj a pierdut procesele pe care le avea cu Latovlevici și cu Rondon, cărora trebuie să le achite niște restanțe. Suma totală de plată: 110.000 de euro Campioana CFR Cluj funcționează excelent în campionat, conduce în continuare

Apelul la 112 care anunţa un dispozitiv exploziv la Băneasa Shopping City şi care a alertat autorităţile a fost efectuat de un adolescent în vârstă de 15 ani. Tânărul, care a vrut să facă o glumă transmiţând o informaţie falsă, a fost

Vremea în data de 14 ianuarie se menține rece și este în vigoare un cod galben de

După ce mult timp SUA au ocolit cu grijă un răspuns clar la întrebarea cât sprijin ar fi dispuse să ofere Ucrainei contra Rusiei, pentru a evita să o provoace, recent pare să-şi fi modificat major perspectiva după ce responsabili înalţi ai

Impresa Anamaria Prodan crede că e recunoscută în orice ţară în care lumea e pasionată de fotbal. Nu e modestă

Echipajele tricolore Mihai Ban / Ştefan Cătălin Ion şi Iacob Buhai / Tudor Turdean au reuşit să scrie o pagină de istorie pentru automobilismul sportiv românesc la Raliul

Philippe Coutinho (29 de ani, mijlocaș ofensiv) a debutat perfect la Aston Villa. Introdus pe teren la 0-2 cu Manchester United, brazilianul împrumutat de la Barcelona a contribuit decisiv la ambele goluri reușite de echipa lui Gerrard, scor final

În total, până sâmbătă, 15 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.895.833 cazuri de infectare cu COVID – 19, dintre care 19.117 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare […] The post

Adolescentul în vârstă de 13 ani care a dispărut, sâmbătă, 15 ianuarie, de la domiciliul asistentului maternal care îl avea în îngrijire a fost găsit. Iată unde s-a ascuns băiatul! Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, un […] The post Unde a

Puțini oameni de sora „ascunsă” a lui Connect-R. Tânără lucrează în muzică alături de cântăreț. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Connect-R a comentat o știre apărută în presă cu privire la