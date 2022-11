Preotul american filmat prin fereastră cu două femei, pe altar, a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit 25.11.2022

25.11.2022 Preotul american filmat prin fereastră cu două femei, pe altar, a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Travis John Clark, 39 de ani, pastor al Bisericii Catolice Saints Peter and Paul din Pearl River, statul american Lousiana, a fost îndepărtat din preoție de Arhiepiscopia din New Orleans și a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare



Preotul american filmat prin fereastră cu două femei, pe altar, a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit

Travis John Clark, 39 de ani, pastor al Bisericii Catolice Saints Peter and Paul din Pearl River, statul american Lousiana, a fost îndepărtat din preoție de Arhiepiscopia din New Orleans și a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru „comportament obscen în public”, după ce a pledat vinovat, scrie New York Post. […]

Preotul american filmat prin fereastră cu două femei, pe altar, a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Anul 2021 a fost anul pieţei de capital, atât prin prisma randamentelor cât şi prin prisma numărului de investitori nou intraţi, chiar şi în pofida îngrijorărilor de pe final de an cu privire la scumpirile accelerate din energie, spune CEO-ul

Mimi este una dintre cele mai urmărite vloggerițe din România. De-a lungul timpului, tânăra a reuşit să adune o comunitate impresionantă de oameni pe reţelele de socializare cu care împărtăşeşte diferite subiecte în mediul online.

Ca ]n fiecare an, marile hypermarketuri din Capitală au program special de funcționare în perioada Sărbătorilor de iarnă. Astfel, dacă în unele zile sunt închise complet sau au program mai scurt ca de obicei, unele dintre ele sunt deschise chiar

Sărbătorile aduc cu ele, an de an, goana după cadouri şi agitaţia ultimelor pregătiri pentru întâmpinarea lui Moş Crăciun şi a Anului Nou. Există însă mulţi oameni capabili să privească dincolo de binele personal şi să vadă nevoile

Rapid a anunțat numele a două dintre cele 3 echipe cu care se va înfrunta în cantonamentul de pregătire din Antalya. Între 5 și 15 ianuarie 2022, Rapid va desfășura un cantonament în Antalya, în vederea pregătirii părții secunde a

Pe străzile din Baia Mare este plin de gunoaie pentru că firma responsabilă cu colectarea deșeurilor a întrerupt prestarea de servicii către municipalitate. Primăria condusă de Cătălin Cherecheș are facturi neplătite vechi de un an către

Mai multe persoane au tăiat și pârlit porcul chiar în parcarea blocului. Întregul incident a fost surprins de un

Specialiștii vorbesc despre o epidemie de singurătate, fie că ne referim la cei care nu au pe nimeni sau cei care locuiesc singuri. O analiză Vox EU urmărește care sunt costurile în economie ale acestui nou mod de viață și subliniază că

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță cod portocaliu de ploi abundente în prima zi de Crăciun, la munte. Însă, la București, vremea va continua să se încălzească. În intervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 28 […] The

Pastila anti-COVID-19 dezvoltată de grupul farmaceutic Merck, care se adresează adulţilor din grupele de mare risc, a fost autorizată în regim de urgenţă de Agenţia pentru alimente şi medicamente din Statele Unite (FDA), la o zi după

Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze peste 2.000 de zboruri interne şi internaţionale, în întreaga lume, din cauza restricţiilor impuse ca urmare a răspândirii tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2, informează cotidianul Le

Un surfer a fost ucis după ce a fost atacat de un rechin în Ajunul Crăciunului, în Morro Bay, California, SUA, a confirmat departamentul portuar Morro Bay pentru CNN. „Departamentele portuare, de poliție și de pompieri au răspuns la un apel

Jean Paler a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul unui interviu. Actorul a mărturisit ce planuri are, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și cu ce probleme de sănătate se confruntă. Bărbatul a mărturisit […] The post Jean Paler nu a

România face demersuri pentru a aduce în țară cât mai rapid noul antiviral pentru tratamentul bolnavilor de COVID. Asta în contextul în care SUA a autorizat pilula antivirală Paxlovid, primul tratament oral care poate fi administrat la

Loteria Română a anunţat că anulează concursul Pronosport de duminică, 26 decembrie, după ce italienii au anulat etapa de serie B din cauza creşterii alarmante a numărului de cazuri de

Coronavirus România, 26 decembrie 2021. 349 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 decembrie 2021, ora 10.00, […] The post

Autorităţile anunţă 349 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

Simona Halep, 30 de ani, 20 WTA, a plecat, duminică, spre Australia, după ce și-a petrecut ziua de Crăciun acasă la nași. În țara de la Antipozi, sportiva originară din Constanța va participa în luna ianuarie la trei turnee: Melbourne Summer

După un an senzațional, în care a câștigat US Open venind din calificări, Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) este la mare căutare în rândul marilor companii. Jucătoare britanică, cu tată român și mamă din China, este una dintre noile

În cadrul unui interviu, Inna a făcut o serie de destăinuiri legate de carieră, familie, copilărie, dar și despre situațiile mai grele din viața ei. Care a fost cel mai greu moment pe care artista […] The post Destăinuirile făcute de