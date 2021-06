Premiul Pulitzer pentru tânăra care a filmat uciderea George Floyd 11.06.2021

Darnella Frazier, o tânără de 18 ani care a filmat arestarea și moartea lui George Floyd în Minneapolis, la sfârșitul lunii mai anul trecut 2020, a primit vineri un premiu Pulitzer special, informează Hotnews, care citează AFP. Juriul care



Darnella Frazier, o tânără de 18 ani care a filmat arestarea și moartea lui George Floyd în Minneapolis, la sfârșitul lunii mai anul trecut 2020, a primit vineri un premiu Pulitzer special, informează Hotnews, care citează AFP. Juriul care acordă cele mai prestigioase premii în domeniul jurnalismului a răsplătit-o cu un Pulizer special pe Darnella, […]

