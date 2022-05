Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, depistată pozitiv cu COVID-19 15.05.2022

15.05.2022 Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, depistată pozitiv cu COVID-19 Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a fost testată pozitiv cu COVID-19. Ea are simptome moderate, a anunțat sâmbătă biroul său într-un comunicat, citat de



Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, depistată pozitiv cu COVID-19

Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a fost testată pozitiv cu COVID-19. Ea are simptome moderate, a anunțat sâmbătă biroul său într-un comunicat, citat de Reuters.

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, depistată pozitiv cu COVID-19

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cristina Cioran este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în septembrie o va aduce pe lume pe fetița ei. Vedeta a mărturisit, recent, câte kilograme în plus a luat în toată această perioadă. […] The post Câte kilograme în plus a luat

Un cuplu din Statele Unite, ce părea perfect sudat şi închegat, s-a rupt! Şi totul de la o poză trimisă pe Whatsapp. Bine, nu doar de la asta, ci de la faptul că soţia îl […] The post Au divorţat imediat după ce ea i-a trimis poza asta

Tot mai multe acte de vandalism au loc în Canada, după ce au fost descoperite mai multe morminte nemarcate ale băștinașilor americani. Patru biserici au fost incendiate până acum, iar o statuie a Papei Ioan Paul al doilea a fost

Tribunalul Dâmboviţa a decis decis pe 30 iunie 2021 dizolvarea COS Târgovişte şi intrarea în faliment a colosului industrial, după ce Guvernul a promis că îl va salva, dar nu a făcut acest

Un bucureştean plăteşte în medie 3,02 dolari pentru o cafea, preţul fiind de regulă mai mic decât cel din Occident şi din Europa de Vest. Există însă şi excepţii, şi anume urbele din sudul Bătrânului Continent, în frunte cu Roma (2,47

Retailerul online de home & deco a lansat campania Black Friday, cu reduceri de până la 85%, la aproximativ 400.000 de produse din

Ministerul Educaţiei a publicat, ieri, rezultatele obţinute de absolvenţii studiilor liceale care au susţinut probele examenului naţional de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021. Astfel, au promovat examenul 86.120 dintre cei 126.999 de

Președintele Ludovic Orban consideră că Partidul Național Liberal trebuie să promoveze morala creștină și valorile tradiționale ale românilor: familia, biserica, satul, comunitatea. Dar dacă tot

Magazinele au avut în luna mai vânzări mai mari cu 18%, iar la cinci luni avansul a fost de 13,7%. În mai, vânzările de carburanţi au urcat cu 32%. Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut în luna mai

Fulgy traversează una dintre cele mai agitate perioade din viața sa. De ceva timp, fiul Clejanilor este în lumina reflectoarelor, iar declarațiile lui șochează. Recent, acesta a vorbit despre planurile sale de viitor și a […] The post Fulgy,

Doar 32% dintre angajaţi au beneficiat de creşteri de salariu în ultimul an, conform unui studiu despre piaţa de resurse umane din România realizat de MAD Intelligence, companie ce realizează analize de big

Patru absolvenţi de liceu din judeţul Hunedoara au obţinut media 10 la Bacalaureat 2021. Trei dintre ei sunt din Deva, iar unul din

Tenismena Mihaela Buzărnescu s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 125 de la Bastad, Suedia. Totodată, Jaqueline Cristian a pierdut în runda inaugurală. Buzărnescu are 33 ani, și se

Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din România, a deschis agenţia flagship în proiectul de birouri CityGate din Bucureşti, aceasta fiind a 17-a locaţie inaugurată în

„Divestmentul (vânzarea activelor din România de către CEZ - n.red.) s-a încheiat în martie. Acum dezvoltăm planurile pe termen lung. Companiile CEZ au peste 1.800 de angajaţi. În contract avem o perioadă în care trebuie să facem

Rapid dă o nouă lovitură pe piața transferurilor. Oana Manea, jucătoarea care se retrăsese acum două sezoane, revine pe teren la 36 de ani pentru a o înlocui pe angoleza Albertina Kassoma. Oana Manea revine pe teren la 36 de ani! La doi ani după

O șoferiță din Sebeș a fost prinsă cu o alcoolemie de 0.05 la mie, în timp ce conduce un autoturism. Astfel, oamenii legii i-au dat la acel moment un avertisment și suspendarea carnetului de concedere […] The post A scris doar 4 cuvinte pe

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.081.090 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 51 de noi îmbolnăviri din 26.466 de teste efectuate. În acelaşi timp au fost

Autorităţile germane au arestat un fost spion al Serviciului Federal de Informaţii, suspectându-l că ar fi efectuat „activităţi de agent de informaţii” pentru China, a anunțat marţi

Neti Sandu a apelat la arhitectul de la „Visuri la cheie”, Alina Vîlcu, pentru a primi câteva sfaturi de cum își poate depozita, eficient, lucrurile în casă și, astfel, să economisească spațiul. „Am venit să profit de un sfat