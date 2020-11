Premierul Armeniei îl cheamă pe Putin la război şi dă exemplul Turciei în cazul Azerbaidjanului 01.11.2020

Premierul armean Nikol Paşinian i-a trimis o scrisoare preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a-i solicita ajutorul în războiul cu Azerbaidjanul, informează AFP.



Premierul Armeniei îl cheamă pe Putin la război şi dă exemplul Turciei în cazul Azerbaidjanului

Premierul armean Nikol Paşinian i-a trimis o scrisoare preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a-i solicita ajutorul în războiul cu Azerbaidjanul, informează AFP.

Premierul Armeniei îl cheamă pe Putin la război şi dă exemplul Turciei în cazul Azerbaidjanului

