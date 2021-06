Premiere impuse de pandemie: Ce se întâmplă cu semimaratonul şi maratonul Bucureşti 10.06.2021

Competiţiile de alergare stradală revin, după ce, anul trecut, au fost anulate din cauza contextului epidemiologic la vremea respectivă.

Întreprinderile mici şi mijlocii, considerate motorul economiei locale, cred că vor reveni la cifra de afaceri anterioară crizei în o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an şi jumătate, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Naţional al

Americanul Frances Tiafoe (22 de ani, 81 ATP) se alătură listei jucătorilor de tenis care au contractat Covid-19. Tiafoe a făcut anunțul înaintea unui turneu demonstrativ organizat de John Isner în Atlanta. „Din păcate am fost testat

Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc al Ligii I de fotbal, după ce a învins-o pe Gaz Metan Mediaş cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 6-a a fazei play-off. Gazdele au deschis scorul prin

Perioada traversată de România în ultimele luni şi criza cu care se confruntă întreaga lume au adus cu sine transformări profunde în societăţile noastre, iar protejarea dreptului la viaţă şi a dreptului la sănătate a căpătat noi

65 depersoane dintre cele 100 internate în centrul de carantină al Primăriei Capitalei, organizat într-un hotel, au plecat acasă la cerere, a anunțat sâmbătă la Digi 24 viceprimarul

Muzicianul Neil Young l-a criticat din nou pe preşedintele Donald Trump pentru că folosit două melodii de-ale sale la evenimentul organizat la Mount Rushmore cu ocazia Zilei Americii. "Nu sunt de acord cu acest

Gigi Becali a spus, la un moment dat, că FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali. Şi chiar a început să conducă clubul după acest slogan, doar că acum, când se văd rezultatele dezastruoase ale managementului său, alţii sunt de vină.

On Time Agenda, o aplicaţie pentru gestiunea programărilor pentru furnizorii de servicii - de la medici până la saloanele de frumuseţe - are în plan să ia o nouă finanţare, de aproximativ 100.000 de euro, pentru a-şi majora

Guvernul Orban va adopta în şedinţa de luni proiectul de lege care pune în acord textele normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie cu deciziile CCR. Proiectul de lege va fi trimis la Parlament, unde poate fi modificat de

Deutsche Bank Global Technology SRL, compania care administrează centrul de dezvoltare software din România al gigantului Deutsche Bank (DB), a obţinut în 2019 o cifră de afaceri netă de 272 milioane lei, în creştere cu 4% faţă de 2018,

Un avion care se pare că transporta sute de kilograme de droguri a aterizat de urgență pe o autostradă din Mexic și a fost mistuit de flăcări. Ulterior, un camion în care se aflau 390 de kilograme de cocaină a fost găsit în apropiere de statul

Peste 200 de cercetători spun că oamenii se infectează cu COVID-19 întrucât acesta circulă prin aer. Din acest motiv ei cer revizuirea recomandărilor transmise de Organizaţia Mondială a

Grupul italian Calzedonia, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de modă de la nivel mondial, produce lenjerie intimă în România în valoare de 242 mil.

Supranumit „Pele al handbalului”, Gheorghe Gruia a fost singurul român din istorie declarat de o federaţie internaţională drept cel mai bun jucător din toate timpurile. Un campion care putea fi recunoscut dintr-o privire, Gruia a mai fost

Autorităţile dintr-un oraş din regiunea autonomă chineză Mongolia Interioară au emis o alertă, duminică, la o zi după ce un spital a raportat un caz suspect de ciumă bubonică, informează Agerpres, citând Reuters. Comitetul pentru sănătate

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 977,5 mil lei printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an. La licitaţie au participat 7 dealeri primari, cererea totală fiind de 1,03 mld.

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am

Elevii care au susținut anul acesta Evaluarea Națională se pregătesc pentru admiterea la liceu. Luni, 6 iulie, se termină etapa de completare a fișelor de opțiuni, iar elevii și părinții vor aștepta cu emoții repartizarea computerizată.

Cu cine s-a mai iubit Andreea Bălan. Artista a fost la un pas să se mărite cu alt bărbat, înainte de George Burcea. Relația, însă, a ajuns la final după 11 luni. Andreea Bălan s-a mutat din casa părintească în Capitală, în anul 2004, unde

Americanii au devenit mai pesimişti cu privire la perspectivele unei redresări rapide de pe urma pandemiei, în special în statele din sudul şi vestul SUA, unde cazurile de îmbolnăvire au crescut puternic, relevă un nou sondaj, realizat de Peter G