Premieră: un premier al Japoniei va vizita România 06.01.2018

06.01.2018 Premieră: un premier al Japoniei va vizita România Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua la sfârşitul săptămânii viitoare o vizită în mai multe ţări din Europa de Sud-Est, printre care şi România, informaează agenţia de presă Kyodo. În 100 de ani, niciun premier al Japoniei nu a



Premieră: un premier al Japoniei va vizita România

Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua la sfârşitul săptămânii viitoare o vizită în mai multe ţări din Europa de Sud-Est, printre care şi România, informaează agenţia de presă Kyodo. În 100 de ani, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizită oficială în ţara noastră.

Premieră: un premier al Japoniei va vizita România

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

450 de voluntari pasionaţi de mediu, elevi, angajaţi ai unor companii şi reprezentanţi ai comunităţilor locale, au participat în luna noiembrie la plantarea a 3.000 de puieţi de plop, păducel, ulm şi sălcioară, reprezentând 2,5 hectare de

Ediţia „Starea Naţiei“ cu jurnalistul Dragoş Pătraru, din data de şase decembrie, a urcat TVR 1 în topul primelor staţii TV pe toate targeturile de audienţă, într-o emisiune dedicată Regelui

Cazul prezentatoarei Magda Vasiliu începe să producă efecte în sistemul sanitar. Mai exact, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine avizul DSP pentru părinţii care merg cu copilul bolnav în străinătate. Anunţul a fost

Comisia Europeană cere României să transpună în legislaţia naţională "a patra directivă privind combaterea spălării banilor" (Directiva 2015/849). Cerinţe similare au fost transmise şi Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei,

Un ofiţer din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţie Română a fost trimis în judecată, joi, de către procurorii DNA pentru trafic de influenţă. El este arestat încă din noiembrie, fiind acuzat că ar fi cerut

Legiuitorii UE au ajuns joi la un acord care urmează să permită o consolidare a arsenalului legislativ european în domeniul omologării vehiculelor - răspunsul Bruxellesului la doi ani după scandalul motoarelor trucate ale Volkswagen, relatează

Nici nu au venit încă sărbătorile de iarnă și românii sunt deja nerăbdători să afle câte zile libere le va aduce anul următor și ce planuri de vacanță își pot face. În

Un bărbat din Suceava este acuzat că a violat, timp de un an, fetiţele concubinei sale, cu vârste de 10 şi respectiv 13 ani. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au

Rata globală de omucidere a crescut anul trecut, pentru prima dată în mai mult de un deceniu, cu o rată crescută în Venzuela şi Jamaica, potrivit studiului "The Small Arms

Berbec Săptămâna aceasta va fi dedicată familiei. Au nevoie de atenţie şi de ajutor din partea ta, iar tu nu refuzi să le oferi tot ce ai. Cu toate acestea, ai şi nişte probleme cruciale la locul

Gruparea islamistă Al-Qaida în Peninsula Arabică (AQAP) a condamnat joi decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului şi le-a lansat militanţilor

Liga Profesionistă de Fotbal a emis în această după-amiază un comunicat în care anunță că etapa 22-a, care va avea loc în week-end-ul în care va fi înmormântat Regele Mihai, nu va fi amânată. "Liga

Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică, 7 decembrie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele

În comuna Scărişoara din judeţul Olt, elevii nu lipsesc de la şcoală, impulsionaţi de cadourile pe care le vor primi de la Moş Crăciun. Copiii care nu au nicio absenţă vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sănii, mingii, dar

Klaus Iohannis a promulgat legea adoptată de Camera Deputaţilor, astfel că pe data de 18 decembrie se va sărbători Ziua Minorităţilor Naţionale din

Kimberly Turbin nu se astepta ca nasterea sa fie usoara, dar nici un cosmar. In 2013 femeia statea pe canapea, in casa prietenei sale. Aveau de gand sa iasa in oras sa manance fructe de mare, insa apa i s-a rupt. A mers repede acasa pentru a face un dus

Postul negru înseamnă abţinerea de la mâncare şi de la băutură, fiind o curăţare a trupului şi a sufletului. Citește mai

După ce PNL şi USR au reuşit să blocheze legile Justiţiei datorită unor motive procedurale, deputatul PSD Florin Iordache a depus un proiect de lege care ar transforma Opoziţia în simplu spectator. Iată cât de toxică este propunerea lui Florin

Băncile care primesc în prezent bani pentru a-i oferi drept credite Prima Casă vor primi de la anul calificative, prin care se vor stabili plafoanele de garanţii. Cele care sunt prea dependente de program ar putea pierde bani, arată Fondul

Aproximativ 100 de oameni protestează, joi seară, în faţa Parlamentului, care continuă dezbaterile pe legile justiţiei. De asemenea, câteva sute de persoane protestează la Sibiu şi la