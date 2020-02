Premieră pentru Dacia: va avea primul automobil electric în totalitate » Cât ar urma să coste 19.02.2020

Dacia va prezenta în martie, la Geneva, un automobil electric 100%. Astfel, pentru firma de automobile fondată în 1966 la Mioveni, lansarea unei mașini în totalitate electrice reprezintă o noutate absolută. Potrivit Hotnews, modelul ar putea fi lansat în 2021 sau 2022 și va costa în jur de 15.000 de euro. „Dacia deschide un nou capitol al evoluției sale, abordând segmentul vehiculelor electrice! Standul mărcii va expune astfel, în premieră, un show-car 100% electric. ...

