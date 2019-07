Premieră în transferurile de bani: Un exchange de criptomonede a transferat 1,2 miliarde de dolari la costuri de sub 2 cenţi 08.07.2019

În data de 26 iunie, circa 1,2 miliarde de dolari sub forma monedei digitale binance (BNB) au fost transferaţi de unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din lume, la costuri de sub 2 cenţi, potrivit CoinTelegraph, care citează datele publicate pe WhaleAlert ñ o platformă care urmăreşte tranzacţiile semnificative.

