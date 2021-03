Premieră în România. Autostrada A7 va avea staţii de încărcare pentru autovehicule electrice şi perdea forestieră. Ce îi lipseşte 20.03.2021

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat că Autostrada A7 va avea staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice, perdea forestieră, dar nu va avea pistă de biciclete. El a menţionat că este un alt proiect prin PNRR care îşi propune realizarea a trei mii de kilometri de piste de biciclete.

