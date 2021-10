Premieră în istoria Ligii 1: primul antrenor suspendat după noua lege FRF 18.10.2021

Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a intrat în istoria Ligii 1: e primul tehnician care va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Antrenorul moldovenilor va lipsi de pe bancă etapa viitoare, în deplasarea cu CS Mioveni. Asta după ce în minutul 13 al meciului cu Chindia a văzut al 4-lea „galben” al sezonului, pentru proteste. ...

