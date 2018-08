PREMIER LEAGUE // VIDEO Mutare de ultimă oră în Anglia » Manchester City și-a luat "Golden boy" în ultima zi de transferuri! 09.08.2018

09.08.2018 PREMIER LEAGUE // VIDEO Mutare de ultimă oră în Anglia » Manchester City și-a luat "Golden boy" în ultima zi de transferuri! Manchester City se gândește și la viitor. În ultima zi a perioadei de transferuri din Marea Britanie l-a achiziționat pe Daniel Arzani (19 ani) de la Melbourne City, club deținut de patronul campioanei Angliei. Daniel Arzani este un



Manchester City se gândește și la viitor. În ultima zi a perioadei de transferuri din Marea Britanie l-a achiziționat pe Daniel Arzani (19 ani) de la Melbourne City, club deținut de patronul campioanei Angliei. Daniel Arzani este un mijlocaș cu origini iraniene care evoluează pentru naționala de la Antipozi, desemnat în sezonul 2017/2018 cel mai bun tânăr fotbalist din prima ligă australiană. ...

