Preliminarii CM 2022 // Match Preview. Liechtenstein - România 13.11.2021

După egalul cu Islanda, „tricolorii” merg la Vaduz pentru meciul cu Liechtenstein.

Ministerul Afacerilor Interne anunţă, luni, că, în intervalul 24 – 27 decembrie, faţă de anul trecut, s-a constatat un trend descendent al celor mai importanţi indicatori. Astfel, numărul de infracţiuni sesizate a fost mai mic cu 43,8%, iar al

Conform tradiției, echipele care termină pe primul loc la finalul turului vor ajunge campioane la finalul sezonului. Astfel, FCSB este, în acest moment, după o pauză de cinci ani, principala favorită

Zăpada și înghețul au făcut ca străzile din Ankara să devină un coșmar pentru șoferi, notează Reuters, citată de Toptrendingnews.co. O filmare făcută de un copil de 13 ani, de la geamul locuinței sale, arată cum cei care s-au încumetat

Potrivit unui nou proiect legislativ prezentat luni cu scopul de a limita răspândirea COVID-19, guvernul suedez va fi abilitat, începând cu data de 10 ianuarie, să închidă centrele comerciale şi transportul public şi să amendeze persoanele care

În această seară vor avea loc nu mai puțin de 10 partide din NBA! Astfel, iubitorii baschetului nord-american vor avea un sfârșit de an plin! Seara din NBA va fi deschisă de 5 confruntări, programate […] The post NBA: 10 meciuri de nota 10

Două treimi dintre germani consideră că coronavirusul va continua să le afecteze negativ viaţa tot anul viitor, în timp ce aproximativ un sfert cred că pandemia va fi în mare măsură învinsă în 2021, potrivit unui sondaj, relatează DPA,

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că a găsit la Primărie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă trei sferturi din bugetul instituţiei pe un an. "Conturile noastre sunt încă blocate pentru investiţii", a

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a acuzat Occidentul, în special SUA, de pregătirea unui „Maidan” în Republica Moldova, după alegerile prezidenţiale. Într-un interviu

Vaccinul produs de AstraZeneca şi Universitatea Oxford a fost aprobat pentru utilizare în Marea

În 2020, 50 de jurnalişti au fost ucişi, iar aproape şapte din zece au murit în ţări unde era pace şi nu în zone de război, a anunţat organizaţia de apărare a libertăţii presei Reporteri fără Frontiere (RSF) în bilanţul său anual,

Economia României a scăzut în acest an cu un ritm mai lent comparativ cu cel din Zona Euro, investiţiile productive au continuat să crească, costurile de finanţare au scăzut, peste nivelul din regiune, iar cursul EUR/RON a fost stabil, arată o

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului

Aproape 3.000 de cadre medicale au fost vaccinate, astăzi, împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, zece persoane au avut reacții adverse. În ultimele 24 de ore au fost vaccinați 2.888

Guvernul vrea să crească capacitate de extracţie de lignit in Gorj, în perimetrul Tismana 1, până la 5 milioane de tone anual. Potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial joi, Complexul Energetic Oltenia (CE)) va fi responsabil de

Memoria unor personalităţi precum Doina Cornea, Bartolomeu Anania sau Dumitru Fărcaş va fi onorată într-un muzeu al personalităţilor clujene, iniţiativă care aparţine Primăriei

Miercuri seară s-a încheiat cea de-a patra zi din campania de vaccinare împotriva COVID-19 în România, dar aproape jumătate dintre români spun că nu s-ar vaccina, anunță Europa FM. Potrivit unui sondaj IMAS, realizat la comanda postului de

Luptătorul rus de sumo Dzhambulat Khatokhov, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca cel mai greu copil din lume în 2003, a murit la vârsta de 21 de ani, scrie site-ul Al Arabiya, care citează oficialii ai sportivului. Betal Gubzhev, șeful

Pentru ca anul să înceapă bine este nevoie de un banc bun. Pentru astăzi am pregătit un banc cu tematica de Revelion. Doi bărbați beau într-un bar după noaptea dintre ani, iar discuția lor și […] The post Bancul zilei| După Revelion,

Municipiul Constanţa iese din carantină în prima zi din 2021, la ora 20:00. Rata infectărilor în municipiul Constanţa era joi, când INSP a avizat ieşirea din carantină, de 4,50 la mia de locuitori, informează News.ro. Direcţia de Sănătate

Un român este suspectat că s-a infectat cu noua tulpină de coronavirus, care a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, unde face, din păcate, ravagii. Pe 21 decembrie, autorităţile din Franţa au arestat doi […] The post Român