Pregătiţi-vă banii, aşteptarea a luat sfârşit: 15% din Hidroelectrica vin la Bursa de Valori Bucureşti într-o ofertă record de 6,5 miliarde de lei 23.01.2022

23.01.2022 Pregătiţi-vă banii, aşteptarea a luat sfârşit: 15% din Hidroelectrica vin la Bursa de Valori Bucureşti într-o ofertă record de 6,5 miliarde de lei Cea mai mare şi aştep­tată listare de acţiuni la Bursa de Valori Bucu­reşti, a perlei coroanei siste­mu­lui energetic ro­mâ­nesc, respectiv compania de stat Hi­dro­electrica, prinde contur în con­tex­tul în care ministrul energiei a



Pregătiţi-vă banii, aşteptarea a luat sfârşit: 15% din Hidroelectrica vin la Bursa de Valori Bucureşti într-o ofertă record de 6,5 miliarde de lei

Cea mai mare şi aştep­tată listare de acţiuni la Bursa de Valori Bucu­reşti, a perlei coroanei siste­mu­lui energetic ro­mâ­nesc, respectiv compania de stat Hi­dro­electrica, prinde contur în con­tex­tul în care ministrul energiei a anun­ţat că Fondul Proprietatea va vinde cel puţin 15% din acţiuni fără a fi nevoie ca statul român să i se alăture.

Pregătiţi-vă banii, aşteptarea a luat sfârşit: 15% din Hidroelectrica vin la Bursa de Valori Bucureşti într-o ofertă record de 6,5 miliarde de lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un an de pandemie s-a suprapus cu primul an de la revenirea Alessandrei Stoicescu la pupitrul știrilor de la Antena 1. 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la […] The post Un an de pandemie s-a suprapus cu primul

Circa 33% dintre profesioniştii din învăţare şi dezvoltare se aşteaptă ca bugetele pentru această componentă să crească în companiile lor, conform Workplace Learning Report, realizat de

Liderul trupei ”Vunk” trece prin clipe grele. Tatăl artistului s-a stins din viață, iar acum Cornel Ilie pare că încearcă să depășească momentul apăsător, ocupându-se îndeaproape de organizarea ceremoniei funerare. CANCAN.RO vă

Extinderea procedurilor de fertilitate a dus la o creștere mare a numărului de nașteri de gemeni la nivel mondial, fără precedent în istorie, precum și aducerea pe lume a copiilor la vârste înaintate,

Ţesăturile preistorice ar putea prinde viaţă, graţie unui experiment inedit creat de doi elevi de la Colegiul Naţional Constantin Carabella, din Târgovişte, sub atenta coordonare a unui arheolog de la Curtea Domnească. Singura plantă din care

”Nu am făcut nimic rău şi nu ne pare rău”, a reacționat tânăra pakistaneză, după ce universitatea din oraşul Lahore i-a exmatriculat-o pe ea și pe iubitul ei, pentru că l-a cerut de soț în campus, în prezența mai multor

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat, joi, că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) îşi va deschide pentru public toate centrele de

Monica Niculescu, 33 de ani, 51 WTA la dublu, a fost martora unui moment incredibil în WTA: parterena ei, rusoaica Anastasia Potapova, a fost lovită în ochi de o minge trimisă de o adversară, informează Gazeta Sporturilor. Incidentul a avut loc în

Google, Netflix, Amazon, eBay şi Ikea sunt cele mai căutate branduri de consum după căutările pe internet ale utilizatorilor. Datele arată că în România câştigător e Netflix, pe când în ţările nordice Ikea e la mare căutare, iar Amazon

Un nou vaccin anti-coronavirus se dovedește eficient în urma testelor efectuate. Este vorba de o eficacitate de 89% pentru produsul fabricat de compania

FCSB a câștigat la Arad, 1-0 cu UTA, și își conservă prima poziție în clasament. Craiova a deschis runda a 27-a din Liga 1 cu un succes la Mediaș. Vineri, 12 martieGaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova 0-2 (detalii, pe gsp.ro)

După un 2020 cu mai multe tranzacţii pe sectorul industrial şi logistic, inclusiv cele prin care CTP a realizat noi achiziţii pentru a-şi extinde portofoliul, tendinţa ar putea continua şi în 2021 în condiţiile în care sunt aproape de semnare

Administraţia condusă de Joe Biden a lansat luna trecută mai multe acţiuni în culise pentru a ajunge în Coreea de Nord prin mai multe canale, a declarat un CNN un oficial cu rang înalt, însă până în prezent Phenianul nu a

Runar Mar Sigurjonsson (30 de ani), primul islandez din istoria Ligii 1, s-a remarcat la debut. A oferit o pasă de geniu la ultimul gol din CFR Cluj - Poli Iași, scor 4-0. Cronica meciului CFR Cluj - Poli Iași 4-0 Sigurjonsson este cel mai

O tragedie fără margini s-a produs în Italia, după ce o tânără româncă însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident de mașină. Un accident cumplit produs duminică dimineață a ucis o româncă însărcinată […] The post

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în zona economică exclusivă a României, un pescador sub pavilion Turcia, care desfăşura activităţi de pescuit

Duelul dintre Bayern Munchen și Lazio din optimile de finală ale Ligii Campionilor va fi condus de o brigadă de arbitri din România, Istvan Kovacs (36 de ani) urmând a fi la centru. În tur, la Roma, Bayern s-a impus cu 4-1;Meciul este programat

După Germania, Italia şi Franţa suspendă vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, anunţând că aşteaptă decizii din partea Agenţiei Europene a Medicamentului, potrivit

MedLife (simbol bursier M) a cumpărat 60% din acţiunile Medica Sibiu, un jucător de talie mică din piaţa privată de sănătate, cu afaceri de 3,7 mil. lei în 2020, în uşoară creştere faţă de anul anterior. Valoarea tranzaacţiei nu a fost

CS Universitatea Craiova joacă acasă de la ora 19:00, cu UTA, în primul meci al etapei #28. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #28! CRAIOVA - UTA ARAD, liveTEXT de la