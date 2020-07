Prefectul de Cluj, infectat cu coronavirus, a cerut externarea după 10 zile în spital: “Suntem asimptomatici, vom rămâne în izolare” 15.07.2020

15.07.2020 Prefectul de Cluj, infectat cu coronavirus, a cerut externarea după 10 zile în spital: “Suntem asimptomatici, vom rămâne în izolare” Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, infectat cu noul coronavirus, a cerut luni externarea sa și a familiei sale, după 10 zile de spitalizare, el anunțând că va rămâne în continuare în izolare la domiciliu, scrie Ziua de Cluj. Mircea Abrudean a



Prefectul de Cluj, infectat cu coronavirus, a cerut externarea după 10 zile în spital: “Suntem asimptomatici, vom rămâne în izolare”

Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, infectat cu noul coronavirus, a cerut luni externarea sa și a familiei sale, după 10 zile de spitalizare, el anunțând că va rămâne în continuare în izolare la domiciliu, scrie Ziua de Cluj. Mircea Abrudean a anunțat că este asimptomatic și că a cerut externarea, conform ordinului ministrului sănătății, care spune […]

Prefectul de Cluj, infectat cu coronavirus, a cerut externarea după 10 zile în spital: “Suntem asimptomatici, vom rămâne în izolare”

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

„Aceşti tineri reprezintă un segment al populaţiei parţial inactive, nu total, în sensul că mulţi dintre ei sunt «freelanceri» nedeclaraţi, adică desfăşoară o activitate care nu este fiscalizată şi care nu reprezintă neapărat o muncă

La finele acestei săptămâni, în comuna Ianca din judeţul Olt va fi mare sărbătoare. Va fi organizată cea de-a XIX-a ediție a Festivalului de Folclor „Cântecele Dunării”. În cadrul manifestării, un culturist va primi titlul de cetăţean

Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese. Citește

Update vremea. Cod Galben de Furtună. ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de vineri, 28 iunie. Vijeliile continuă să lovească România. Temperaturile scad, ploile sunt

Viorica Dăncilă îl contrazice pe senatorul Şerban Nicolae în legătură cu aşa-zia ei absenţă de la şedinţa grupului senatorilor PSD, unde ar fi trebuit să dea explicaţii privind susţinerea lui Mugur Isărescu pentru un nou

Grupul ţărilor emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) au discutat despre găsirea unei soluţii la criza politică din Venezuela, a informat sâmbătă adjunctul ministrului rus pentru Finanţe, Serghei Storciak, relatează

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis duminică un mesaj cu prilejul comemorării Pogromului din Iaşi, şeful statului transmiţând că "riscul ca manifestările de ură, antisemitismul, rasismul, naţionalismul şi extremismul să-şi croiască

Un motociclist a fost grav rănit în această după-amiază, în impactul cu o maşină duminică la ieşirea din localitatea Olimp către 23 August (județul Constanța), pe Drumul Național 39 (DN39), informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul

Spania U21 a câştigat finala Campionatului European U21 la fotbal, după ce s-a impus cu 2-1 în faţa Germaniei. Ibericii au marcat câte un gol pe repriză, în timp ce reuşita nemţilor a venit pe finalul meciului. Partida s-a jucat la Udine, pe

Simona Halep (7 WTA) era în controlul partidei cu Aliaksandra Sasnovich (36 WTA) când, din păcate, a alunecat şi a avut nevoie de intervenţia

O familie din Pogoanele, judeţul Buzău, a pierdut aproape o jumătate de milion de lei investiţi în cultura de pepeni de pe urma căreia supravieţuieşte. Cu două săptămâni înainte de coacere, pepenii au fost ciuruiţi de o grindină cum rar

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, nu se va putea căsători de pe 5 iulie, când va împlini 51 de ani, așa cum intenționa inițial. Nunta va avea loc, cel mai devreme, pe 8 iulie, când vor fi finalizate procedurile birocratice cerute de

Noul ministru de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, și-a cerut scuze după ce a folosit sintagma ”război civil” pentru a descrie războiul moldo-rus de pe Nistru din 1992. Citește mai

Cel puțin șapte dosare intens mediatizate vor fi rejudecate ca urmare a deciziei Curții Constituționale (CCR), care a statuat că sunt nelegal constituite completurile de 3 judecători de la Înalta Curte, deoarece nu sunt specializate pe fapte de

Sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Vâlcea va fi renovat pentru prima dată de când a fost construit, în urmă cu patru decenii, graţie unui proiect pe fonduri europene. Instituţia va avea la dispoziţie 3,3 milioane de lei pentru a

Simona Halep, 7 WTA și 27 de ani, și Victoria Azarenka, 40 WTA și 29 de ani, se vor întâlni joi în turul trei la Wimbledon. După un meci dificil cu Mihaela Buzărnescu, Halep va avea parte de o nouă provocare. Urmează

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini hot cu una dintre cele mai sexy partenere de fotbaliști din România. Iubita unui ”euro-fantastic” din echipa lui Mirel Rădoi a “incendiat” plaja din Mamaia.

Rezultate BAC 2019 Covasna. Elevii de clasa a 12-a au terminat examenele de la Bacalaureat 2019. Când se anunță rezultatele? Citește mai

Un accident grav a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 29 iunie, în județul Giurgiu, în urma căruia un adolescent de 16 ani a murit şi doi tineri de 21, respectiv 24 de ani au fost răniţi grav. Tragedia a avut loc pe DJ 611 în

Curtea Supremă a Turciei l-a achitat pe jurnalistul Mehmet Altan de acuzaţia de legături cu reţeaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de guvernul de la Ankara că a orchestrat tentativa de lovitură de stat