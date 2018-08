Președintele lui Dinamo e tranșant după înfrângerea de la Mediaș: "Acest lucru ne-a costat" » Mesaj clar pentru Bratu 08.08.2018

08.08.2018 Președintele lui Dinamo e tranșant după înfrângerea de la Mediaș: "Acest lucru ne-a costat" » Mesaj clar pentru Bratu Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea suferită pe terenul lui Gaz Metan, 2-3, și despre marile probleme ale echipei lui Bratu. "E un duș rece de care aveam nevoie. Am stabilit de la începutul



Președintele lui Dinamo e tranșant după înfrângerea de la Mediaș: "Acest lucru ne-a costat" » Mesaj clar pentru Bratu

Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea suferită pe terenul lui Gaz Metan, 2-3, și despre marile probleme ale echipei lui Bratu. "E un duș rece de care aveam nevoie. Am stabilit de la începutul drumului că trebuie să fim mai modești și să nu ne facem iluzii. Am tratat meciul de la Mediaș fără modestie, iar lucrul acesta ne-a costat. Sperăm că vom face lucrurile mai bine pe viitor. ...

Președintele lui Dinamo e tranșant după înfrângerea de la Mediaș: "Acest lucru ne-a costat" » Mesaj clar pentru Bratu

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii de frontieră au descoperit 8 migranţi care încercau să intre ilegal în România, pe jos, pe la frontiera

Conform centralizării pe ultimele 24 de ore, angajaţii MAI au intervenit pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor la nivelul a 67 localităţi din 27 judeţe (AB, AG, BC, BH, BN, BT, CJ, CT, CV, DJ, GJ, GR, HD, IF, IL, MH, MM, MS, NT, OT, SB, SJ,

Luni, 16 iulie, va fi dat startul admiterii la studii în colegii, centre de excelenţă şi şcoli profesionale. Un ordin în acest sens a fost semnat de către ministrul educaţiei, culturii şi cercetării, transmite

Un elicopter SMURD a plecat spre staţiunea Olimp unde a fost scos din apă un turist aflat în stop

Timp de cateva zile, din 30 iunie pana in 4 iulie, senatorul republican John Neely Kennedy s-a aflat in Rusia, in cadrul unei delegatii parlamentare a SUA. Dupa discutiile de la Moscova, politicianul american a

CUPA MONDIALA DE FOTBAL 2018. Fotbaliştii ruşi nu s-au dopat în timpul Cupei Mondiale, dar au folosit amoniac, a declarat medicul echipei Rusiei, după ce presa germana a dezvăluit că elevii

Efectele codul portocaliu emis de ANM duminică dimineaţă se resimt în toată România. Pompierii şi salvatorii au intervenit pentru a scoate apa din peste 250 de gospodării şi subsoluri, decolmatarea a

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu,a declarat, marţi, că decretul de revocare din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi reprezintă ”finalul unui asediu nereuşit al instituţiilor nedemocratice asupra instituţiilor rezultate din votul

GSP.ro te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Gigi Becali a demarat tratativele pentru transferul lui Dorin Rotariu la FCSB, dar afirmă că șansele mutării sunt mici. "Antrenorul nu-l vrea la Brugges așa că l-am pus pe MM să se intereseze. A luat legătura cu el, urmează să vedem ce se

Vişinată. Deşi mulţi o consideră nocivă, băută cu măsură, vişina, în special pentru că ea conţine ţuică, are proprietăţi excelente pentru sănătate. Citește mai

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir se întreabă retoric, la o zi după revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, dacă "Horo-gladiatorul e ok", precizând că dosarul Black Cube este un etalon al statului

ARDEI UMPLUŢI reţetă. Ardeii umpluţi cu carne sunt o mâncare preferată de mulţi în timpul verii. Citește mai

Doi bărbaţi şi o femeie şi-au pierdut viaţa în dimineaţa zilei de marţi, după ce şoferul unui autoturism marca Ford a pierdut controlul direcţiei de deplasare, a intrat pe contrasens şi a lovit alte trei maşini. Citește mai

Agenţia pentru Reglementare în Energetică de la Chişinău (ANRE) a anunţat marţi, 10 iulie, preţurile-plafon la produsele petroliere pentru următoarele două săptămâni. Preţul la benzină a crescut cu 39 de bani, iar cel la motorină s-a

Poliţiştii de prevenire a criminalităţii continuă seria activităţilor de conştientizare şi responsabilizare a tinerilor pentru prevenirea faptelor cu

Locuitorii unui cartier din municipiul Târgu Jiu au montat, pe banii lor, o barieră pentru a limita accesul pe o insuliţă aflată pe barajul de acumulare pe râul

SalvatoriI japonezi şi-au intensificat marţi eforturile, în pofida şanselor reduse de a găsi supravieţuitori printre dărâmături, în urma ravagiilor făcute de ploi în vestul Japoniei, unde au murit cel puţin 156 de persoane, relatează

Liderul USR Dan Barna a vorbit luni despre revocarea din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi, anunţând că „în măsura în care reuşeşte să o convingă să devină membru USR, aceasta ar fi un candidat bun pentru alegerile prezidenţiale”. Cu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis marţi să repună pe rol recursul în casaţie declarat de fostul director al Antena TV Group Sorin Alexandrescu, condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru infracţiunea de şantaj