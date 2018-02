Prea mult timp, prea puţin de muncă: Companiile pierd 100 de milioane de dolari pe an pentru că nu gestionează corect volumul de muncă al angajaţilor 03.02.2018

03.02.2018 Prea mult timp, prea puţin de muncă: Companiile pierd 100 de milioane de dolari pe an pentru că nu gestionează corect volumul de muncă al angajaţilor Angajatorii americani cheltuie 100 de milioane de dolari pe an pentru că nu gestionează corect volumul de muncă al angajaţilor, astfel aceştia trag de timp pentru a-şi îndeplini sarcinile pentru a nu primi altele în plus, potrivit unui studiu



Prea mult timp, prea puţin de muncă: Companiile pierd 100 de milioane de dolari pe an pentru că nu gestionează corect volumul de muncă al angajaţilor

Angajatorii americani cheltuie 100 de milioane de dolari pe an pentru că nu gestionează corect volumul de muncă al angajaţilor, astfel aceştia trag de timp pentru a-şi îndeplini sarcinile pentru a nu primi altele în plus, potrivit unui studiu făcut recent de cercetătorii de la Harvard Business School, scrie Quartz.

Prea mult timp, prea puţin de muncă: Companiile pierd 100 de milioane de dolari pe an pentru că nu gestionează corect volumul de muncă al angajaţilor

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 2 milioane de români, aproximativ 650.000 de femei şi peste 1,3 milioane de bărbaţi, poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, serbându-şi, duminică, 7 ianuarie, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana şi Ionela, însă

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis ordinul de începere pentru realizarea Pasajului suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti, a anunţat vineri Ministerul

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat că Polonia şi Ungaria au iniţiat discuţii pentru înfiinţarea unei bănci de dezvoltare regională în vederea stimulării investiţiilor în infrastructura din Europa Centrală. În acest proiect ar

Datoria mondială a crescut până la un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari în al treilea trimestru al anului 2017, cu peste 16.000 de miliarde de dolari mai mult faţă de finalul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul

Pentru că orice întârziere poate însemna distrugerea totală a Mănăstirii Răteşti, Consiliul Judeţean Buzău a alocat 100.000 de lei din bugetul propriu, pentru continuarea reabilitării lăcaşului de cult grav afectat de alunecările de teren.

Jucătoarea română Mihaela Buzărnescu s-a calificat spectaculos în optimile de finală ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 225.750 dolari, în timp ce

Cele trei formaţiuni politice maghiare din România, respectiv UDMR, PPMT şi PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de poziţie comună în vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul

Ispita Nicoleta s-a fotografiat goală în pat şi a publicat imaginea pe Instagram. 2017 a fost un an intens pentru Nicoleta C. Dragne, care s-a cuplat, iar apoi s-a despărţit de Cătălin. Ea s-a îndrăgostit apoi de altcineva, în timp ce Cătălin

Oana Roman a mărturisit de ce nu are chef să îşi serbeze onomastica. Pe lângă faptul că a ajuns de urgenţă cu fetiţa ei la spital, Oana Roman se luptă şi ea cu o răceală şi este şi foarte

Procurorii au extins cercetările iniţiale în cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate şi cercetate criminalistic alte zone din Bucureşti în care autorul agresiunii a fost

Premierul Mihai Tudose le-a urat, duminică, ”multă sănătate şi cât mai multe împliniri” celor care îşi aniversează ziua onomastică, mesajul fiind postat pe pagina sa de Facebook. Citește mai

Accident șocant în satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit după ce a fost lovit în spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările

Ascunsă într-o vale umbrită de pădure şi de stânci, o biserică medievală ridicată de cneji la poalele cetăţii Colţ îşi găseşte locul printre cele mai vechi şi preţioase monumente istorice ale Hunedoarei. După secole de ruinare,

După mâncarea grea şi deserturile prea dulcidin perioada sărbătorilor, vă propunem o prăjitură răcoritoare. Uşor de preparat, aceasta este o combinaţie de aluat fraged, măr copt şi cremă răcoritoare de

6.200 de candidaţi încep din 10 ianuarie examenele la Şcoala de Poliţie din Câmpina, iar localnicii din oraşul prahovean speculează momentul şi percep preţuri exorbitante pentru

Autorităţile din judeţul Caraş-Severin s-au mobilizat pentru căutarea unui băiat de nouă ani care s-a pierdut de tatăl său, pe un deal, duminică după-amiază, în zona localităţii

Medicii de la Ambulanţă, dar şi cei din Camerele de Gardă ale spitalelor lucrează la foc continuu. Motivul: ca să nu plătească reţetele şi consultaţiile, pacienţii nu mai apelează la medicii de familie după scandalul dintre aceştia şi

Un motoparapantist a murit duminică după-amiază, în Timiş, în urma unui tragic accident, petrecut la sol, în timp ce încerca să îşi repare

LOTO 6/49 7 ianuarie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică 7 ianuarie 2018, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

Gael Monfils l-a învins categoric pe rusul Andrei Rublev, scor 6-2, 6-3, în finala turneului de la Doha, după numai 61 de minute. Jucătorul, aflat pe locul 46 ATP, și-a adjudecat astfel al șaptelea titlu din carieră. Francezul, în