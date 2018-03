Pozitiile sexuale preferate de barbati! Cum adora acestia sa isi simta partenerele, in pat. Tu pe care o preferi? 08.03.2018

08.03.2018 Pozitiile sexuale preferate de barbati! Cum adora acestia sa isi simta partenerele, in pat. Tu pe care o preferi? Asemeni femeilor, si barbatii au cateva pozitii pe care le prefera si le folosesc cel mai des in pat. Pozitiile sexuale preferate de barbati! Evident, ale lor sunt complet diferite de ale femeilor. Un sondaj de opinie realizat in strainatate a arata cele



Pozitiile sexuale preferate de barbati! Cum adora acestia sa isi simta partenerele, in pat. Tu pe care o preferi?

Asemeni femeilor, si barbatii au cateva pozitii pe care le prefera si le folosesc cel mai des in pat. Pozitiile sexuale preferate de barbati! Evident, ale lor sunt complet diferite de ale femeilor. Un sondaj de opinie realizat in strainatate a arata cele mai preferate pozitii sexuale ale barbatilor. Care sunt acestea: Pozitiile sexuale: Doggy […] The post Pozitiile sexuale preferate de barbati! Cum adora acestia sa isi simta partenerele, in pat. Tu pe care o preferi? appeared first on Cancan.ro.

Pozitiile sexuale preferate de barbati! Cum adora acestia sa isi simta partenerele, in pat. Tu pe care o preferi?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflaţia pentru finalul acestui an şi a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus vineri că principalii

Indicatorul de natalitate în municipiul Chişinău înregistrează o tendinţă de diminuare. De la 10 copii vii înregistraţi la o mie de locuitori în anul 2008, s-a ajuns la 7,7 copii în 2017, transmite

150 locuri de muncă sezoniere în domeniul agricol sunt disponibile în Spania, prin intermediul Reţelei EURES România. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al căror obiect de activitate este

A fi singură nu e un lucru atât de rău pe cât pare. Din contră, există chiar o serie de beneficii pe care o femeie fără partener le poate avea, de la libertate până la dorinţa de a-şi îndeplini toate obiectivele. Află ce se schimbă în

Aglomeraţie la frontieră în ultimele 24 de ore, traficul de persoane prin punctele de trecere a fost de peste 143.500 treceri persoane, atât pe sensul de intrare cât şi pe cel de ieşire din ţară şi de aproximativ 39.200 treceri mijloace de

Tot mai multe persoane se confruntă cu probleme renale, indiferent că este vorba de nisip, pietre la nivelul rinichilor sau chiar al vezicii biliare. Aceste probleme pot fi evitate folosind o simplă

Două persoane din Tulcea, acuzate că au sechestrat şi agresat sexual o minoră dintr-un centru de plasament, au fost

Marius Copil (93 ATP), singurul român aflat în Top 100 mondial, e la doi paşi de a câştiga turneul de la Sofia. Parcursul de până acum i-a asigurat o urcare importantă în ierarhia

Sute de persoane mor anual în Germania şi America din cauza unor practici extreme de masturbare, ce presupun şi privarea de

Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a sărit peste o cină în cadrul căreia ar fi trebuit să împartă masa cu președintele Adunării Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, scrie BBC. Mike

Copiii riscă să declanşeze ample operaţiuni de căutare dacă acceptă să ia parte la o ''isterie'' iniţiată în mediul online prin care sunt provocaţi să îşi petreacă

A crescut generaţii de medici specializaţi în ORL. Este o voce puternică în domeniul otorinolaringologiei, în ţară şi în străinătate. Este membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

Dacă ți se întâmplă să ai dureri de stomac sau senzația că o să vomiți după o masă copioasă, probabil că apelezi la antiacide, pentru a elibera durerea, scrie

Diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei fete. Sau cel puţin aşa cânta Marilyn Monroe. De altfel, ea este una dintre fanele declarate ale acestor minunăţii care cuceresc prin strălucirea lor extraordinară, prin simplitate şi

Negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri că nu a primit nicio actualizare din partea Marii Britanii cu privire la relaţiile cu Blocul comunitar după Brexit, avertizând că perioada de tranziţie nu este o

Este greu de ignorat, ba chiar pare că este menită să iasă în evidenţă, să se remarce. Poate şi de aici expresia „văd roşu în faţa ochilor“. În tonuri de vişiniu, rubiniu sau roşu sângeriu, această culoare a luat cu asalt

Nicolae Dică, tehnicianul celor de la FCSB, a prefațat derby-ul pe care echipa sa îl va disputa sâmbătă cu CFR Cluj în Liga 1. "Ne așteaptă jocuri foarte importante, trebuie să le câștigăm pe toate trei, de asta ne

Primarul Mihai Chirică a fost exclus definitiv din PSD. Decizia a fost luată, vineri, de conducerea Organizației județene a PSD de la Iași. În februarie 2017 acesta și-a pierdut susținerea, în partid, și prin votul conducerii centrale de la

Mămăliga este o bună alternativă la pâine. Nutriționistul Mihaela Bilic recomandă să înlocuiți pâinea cu mămăligă. Iată ce a scris pe pagina sa de facebook! Citește mai

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Timea Lorincz este prima componenta a Echipei Olimpice a Romaniei care maine va lua startul la PyeongChang 2018. Citește mai