Povestea tulburătoare e tânărului care s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal: ”Mama a băut mult!” 18.02.2021

18.02.2021 Povestea tulburătoare e tânărului care s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal: ”Mama a băut mult!” Mario, un tânăr din Leeuwarden, Olanda, s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal (SAF). Cauza? Mama lui a băut pe toată perioada sarcinii. Chiar Mario avea să dezvăluie prin ce momente dificile trece. ”M-am născut în […] The post Povestea



Povestea tulburătoare e tânărului care s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal: ”Mama a băut mult!”

Mario, un tânăr din Leeuwarden, Olanda, s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal (SAF). Cauza? Mama lui a băut pe toată perioada sarcinii. Chiar Mario avea să dezvăluie prin ce momente dificile trece. ”M-am născut în […] The post Povestea tulburătoare e tânărului care s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal: ”Mama a băut mult!” appeared first on Cancan.ro.

Povestea tulburătoare e tânărului care s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal: ”Mama a băut mult!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În cadrul celei de-a noua ediţii a ZF Power Summit, şeful Romgaz a spus că firma deja a identificat un alt zăcământ cu mare potenţial, după rezultatul de la Caragele, judeţul Buzău, acolo unde a fost anunţată una dintre cele mai mari

Transgaz (simbol bursier - TGN), operatorul tehnic al sistemului naţional de transport gaze naturale, a semnat astăzi un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru susţinerea proiectelor de investiţii ale companiei

Îngrijorare, insomnie, irascibilitate… Ritmul agitat, problemele de acasă şi cele de la serviciu sunt doar câţiva dintre factorii care alimentează anxietatea de primăvară. Iată câteva remedii naturale care combat principalele

Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi în România până la finele acestei săptămâni, a declarat, miercuri, la Parlament, ministrul propus pentru portofoliul

Biserica Naşterii Domnului din Betleem va fi închisă ca măsură de precauţie după ce au apărut cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus în acest sector din Cisiordania ocaupată de Israel, a indicat pentru AFP un

Un al doilea test cu rezultat negativ a fost înregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticată cu coronavirus şi internată la Timişoara. Pacienta s-a vindecat, însă rămâne pentru moment internată

Autorităţile din Africa de Sud au anunţat identificarea primului caz de infectare cu noul tip de coronavirus pe teritoriul acestei ţări. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani care

Banca centrală cehă a respins criticile formulate de premierul miliardar Andrej Babis cu privire la eforturile acesteia de a reduce inflaţia cu costuri mai mari de finanţare, potrivit

Daniela Ţîţaru, directorul auto-suspendat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, a deţinut timp de mai mulţi ani o locuinţă ANL, deşi avea în proprietate două apartamente şi un teren. Pentru

Omul de afaceri care i-a plătit fostului premier al Moldovei peste două milioane de euro pentru a cumpăra o râvnită proprietate din centrul Iașului, situată la câțiva metri de Palatul Culturii, este Cristin Zămoșteanu. Prolific dezvoltator

În minutul 24 al meciului Hermannstadt - FCSB, din Cupa României, a avut loc cel mai amuzant moment al prime reprize. După un corner al sibienilor, un fan a aruncat o rolă de hârtie din tribună. Aceasta nu a căzut pe gazon, ci s-a prins de

Arnold Schwarzenegger a devenit, fără voie, robot rusesc! Compania Promobot a construit un robot care are chipul și vocea actorului de la Hollywood, iar “Terminatorul” vrea să fie despăgubit cu 10 milioane de dolari. Promobot nu ar fi

Antreprenorul braşovean Sebastian Florescu (36 de ani) a plecat din ţară când avea 19 ani pentru a se muta la Londra. A stat în Marea Britanie mai bine de un deceniu pentru ca în 2014 să revină

Majoritatea organizațiilor mari din România au un plan de continuitate a afacerii (business continuity plan), care de obicei este concretizat sub forma unui document care cuprinde acțiunile necesare

Dacă lucrezi de acasă, ideal ar fi să ai un spațiu de lucru separat de restul locuinței, pe care să-l amenajezi corespunzător. Vrei să afli cum poți să amenajezi biroul, astfel încât să fie destinat numai orelor de lucru? Ține cont de

Ludovic Orban a trimis vineri invitaţii liderilor de partide parlamentare, în care îi cheamă la consultări pentru stabilirea datei alegerilor locale. Consultările ar avea loc marţi, ora 17:00, la

Pompierii intervin în localitatea Glina din Ilfov pentru a stinge un incendiu de vegetaţie. Potrivit ISU, incendiul de vegetaţie se întinde pe aproximativ 5.000 de metri pătraţi. Pompierii de la

Autoritățile române au confirmat, cu puțin timp în urmă, existența unui al patrulea caz de infectare cu coronavirus în țara noastră. Persoana infectată ar fi un bărbat din Timiș. La prima testare, rezultatul a fost

O femeie în vârstă de 70 de ani, care avea probleme de sănătate, a devenit prima persoană din Marea Britanie care a murit după ce a fost testată pozitiv pentru coronavirus. Potrivit BBC, Royal Berkshire NHS Trust a anunțat că pacienta, în

Alianţa USR-PLUS a stabilit candidaţii comuni pentru Sectorul 1 în vederea alegerilor locale, Clotilde Armand fiind propunerea pentru Primăria Sectorului 1, în timp Diana Buzoianu, membru PLUS, va deschide lista de consilieri şi va primi o funcţie