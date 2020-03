Povestea neştiută a lui Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani din Los Angeles: “Am fost exmatriculat din liceu, pentru că…” 18.03.2020

18.03.2020 Povestea neştiută a lui Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani din Los Angeles: “Am fost exmatriculat din liceu, pentru că…” Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani care locuieşte în Los Angeles, şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de senzaţie, realizat recent peste Ocean. El a stat de vorbă cu Andreia Galeş, o vloggeriţă care a plecat în aventura



Povestea neştiută a lui Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani din Los Angeles: “Am fost exmatriculat din liceu, pentru că…”

Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani care locuieşte în Los Angeles, şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de senzaţie, realizat recent peste Ocean. El a stat de vorbă cu Andreia Galeş, o vloggeriţă care a plecat în aventura vieţii sale împreună cu soţul ei în urmă cu mai bine de un an. Citeşte […] The post Povestea neştiută a lui Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani din Los Angeles: “Am fost exmatriculat din liceu, pentru că…” appeared first on Cancan.ro.

Povestea neştiută a lui Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani din Los Angeles: “Am fost exmatriculat din liceu, pentru că…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

India pregăteşte o nouă agresiune împotriva Pakistanului, prevăzută să aibă loc între 16 şi 20 aprilie, a declarat, duminică, ministrul pakistanez de externe, Shah Mehmood Qureshi. Informația survine în contextul în care în cele două

Statuia „Împăratului Traian” este făcută dintr-un aliaj ieftin, cu toate că a fost comandată să fie executată din bronz. Descoperirea a creat un scandal uriaş la Primăria Capitalei, care prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului

Un pacient care a fumat într-un loc nepermis a provocat duminică un incendiu într-o magazie în care era depozitată lenjerie de pat, situată la etajul al treilea al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU)

Premierul britanic Theresa May a apreciat, într-un video publicat duminică, că ajungerea la un acord între guvernul său şi opoziţia laburistă în dosarul Brexit presupune ''compromisuri de ambele

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a publicat, duminică seară, pe Facebook, răspunsul primit de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) din martie 2019, care arată că nu există informaţii care să ateste

Fostul arbitru Adrian Porumboiu l-a criticat dur pe Devis Mangia pentru evoluția lui CSU Craiova din meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, din play-off-ul Ligii 1. Nici Ioan Hora, Cristi Bud și Andrei Cristea n-au scăpat de criticile omului de

Eugen Neagoe la CSU Craiova! Echipa a remizat cu CFR Cluj, 0-0, și pregătește înlocuirea lui Devis Mangia. Oltenii l-au contactat pe tehnicianul lui Sepsi. Eugen Neagoe e oltean și a jucat la Universitatea, însă nu e convins să

Zodia joacă un rol extrem de important şi atunci când vine vorba despre credibilitate şi încredere. Există câteva zodii care se bazează foarte mult pe părerea celor din jur şi pot fi influenţate foarte uşor. Din păcate, nu mereu acest lucru

Operatorul pieţei de capital din România estimează că veniturile vor urca cu 9%, în timp ce profitul net va avea un plus de 8%, în principal pe fondul unor venituri mai mari din

The Iconic Estate deţine instalaţii de producţie şi depozitare, linii de îmbuteliere pentru vinuri liniştite şi spumante, depozit cu temperatură controlată şi pivniţe

Dezvoltatorul imobiliar Gran Via, cu circa o mie de locuinţe finalizate în Bucureşti, a demarat lucrările la un nou proiect rezidenţial, de această dată în Constanţa, acesta fiind primul ansamblu din afara Capitalei al companiei cu acţionariat

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor. Cinci comentarii: 1. Craiova a pierdut aproape tot într-o săptămână, plătind factura

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, intitulată „Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toade”, şi iniţiată de PNL şi USR, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, începând cu ora 16,00,

Vâlcea este judeţul cu cele mai multe lăcaşuri de cult din ţară, unele dintre ele seculare, monumente istorice şi chiar în patrimoniul UNESCO, precum Mănăstirea Horezu. Una dintre ele este considerată drept „locul monahal cel mai izolat din

NumÂrul certificatelor medicale emise de către medici pentru incapacitate temporară de muncă s-a ridicat la 5,2 milioane de certificate în 2017, de două ori mai mult faţă de anul 2012, arată o analiză a ZF, pe baza datelor de la Casa

Senatorii dezbat, luni şi votează o nouă moţiune simplă la adresa ministrului Tudorel Toader. După ce, în martie, o moţiune cu acelaşi subiect a fost respinsă, în Camera Deputaţilor, Opoziţia a depus o nouă moţiune, de data aceasta la

Citește horoscopul zilnic 8 aprilie, cu previziuni pentru toate semnele zodiacale, realizat de astrologul Click!, Lorina. Iată ce ți-au pregătit astrele pentru ziua de luni, 8 aprilie! Citește mai

Mircea Badea, cunoscutul jurnalist de la Antena 3, și soția sa, Carmen Brumă, au luat o decizie radicală. Aceștia se află la mii de kilometri distanță de România. Cei doi au schimbat peisajul, și au decis să se bucure din plin de tot ce le

Simona Halep a pierdut prima poziţie din clasamentul mondial la începutul acestui an, dar ar putea reveni foarte curând în fotoliul de

Pe data de 5 mai 2018, la Universitatea Würzburg din Germania a avut loc un eveniment TEDX (Technology, Entertainment, Design) cu tema „Societăţi