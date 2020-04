Povestea celui mai tânăr bărbat din România care a decedat din cauza coronavirusului! Fosta iubită a sunat la 112 04.04.2020

04.04.2020 Povestea celui mai tânăr bărbat din România care a decedat din cauza coronavirusului! Fosta iubită a sunat la 112 Coronavirus a început să facă din ce în ce mai mult victime. Din nefericire, virusul a luat vieți și dintre persoanele mai tinere, chiar dacă se spune că acestea pot să îi reziste. Un bărbat de 27 de ani din Sibiu a fost răpus de cumplita



Povestea celui mai tânăr bărbat din România care a decedat din cauza coronavirusului! Fosta iubită a sunat la 112

Coronavirus a început să facă din ce în ce mai mult victime. Din nefericire, virusul a luat vieți și dintre persoanele mai tinere, chiar dacă se spune că acestea pot să îi reziste. Un bărbat de 27 de ani din Sibiu a fost răpus de cumplita boală, deși, potrivit autorităților, nu ar fi suferit de […] The post Povestea celui mai tânăr bărbat din România care a decedat din cauza coronavirusului! Fosta iubită a sunat la 112 appeared first on Cancan.ro.

Povestea celui mai tânăr bărbat din România care a decedat din cauza coronavirusului! Fosta iubită a sunat la 112

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bayern Munchen s-a impus categoric în deplasarea de la Dusseldorf, scor 4-1. Bavarezii mențin avansul de un punct în fața Borussiei Dortmund, cu 5 etape înainte de final. Vedeta primei reprize de pe stadionul din Dusseldorf a fost

Evoluția tot mai tumultoasă a monedei Euro i-a făcut pe români să creadă că lucrurile au scăpat de tot de sub control după ce au văzut afișat un preț cu mult sub valoarea știută de toată lumea! O știre preluată de la Google România pe

Un bărbat din Tecuci şi-a bătut cu bestialitate mama şi pe concubinul acesteia, fiind nevoie de intervenţia jandarmilor pentru

Curba randamentelor din România s-a deplasat în sus săptămâna trecută, cu circa şapte puncte de bază, evoluţie în convergenţă cu cele din pieţele internaţionale, influenţată şi de accelerarea inflaţiei pe plan intern, a declarat Andrei

Sorin Iacoban, fostul deputat PSD şi actualul conducător al PRO România Iaşi, dar şi director general administrativ adjunct al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), a fost găsit vinovat zilele trecute de Comisia de

Nadja Regin a murit la vârsta de 87 de ani, iar vestea a fost anunţată pe contul oficial de Twitter 007, alături de mesajul: „Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii ei în acest trist moment". Nadja Regin a jucat în două filme

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a avizat, luni, favorabil proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae de repatriere a rezervei de aur a

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a arătat luni că numărul cazurilor de pojar la nivel mondial a crescut de aproape patru ori în primul temestru al anului

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis luni prelungirea cu 120 de zile a perioadei de activitate a Comisiei speciale comune pentru sistematizarea, unificarea şi

Petrom menţionează că aceasta este cea de-a treia unitate de acest tip din lume şi este prima care converteşte şi benzină uşoară de joasă calitate, nu doar

Celebra artistă Madonna va cânta la concursul Eurovision 2019, care va avea loc la Tel Aviv. Eurovison 2019 va avea loc la Tel Aviv, în luna mai. România este reprezentată la Eurovision 2019 de Ester Peony. Madonna va fi și ea prezență pe scena

Un caz cutremurător, care arată că tragedia „Colectiv” nu ne-a învăţat nimic, s-a petrecut la Tulcea. Citește mai

Acuzații dure la adresa lui președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă! Citește mai

Edilul comunei Păltiniș, din județul Caraș-Severin, Ioan Popovici, în vârstă de 70 de ani, a murit, marți, în timp ce se afla în instituție, acesta suferind un infarct. Primarul se afla la cel de-al cincilea mandat. Potrivit reprezentanților

Expoziţia "Broderii de tradiţie bizantină din România în secolele XV - XVII" a fost inaugurată marţi la Muzeul Luvru, în prezenţa Custodelui Coroanei, Margareta, şi a principelui Radu. Evenimentul

Partidul Conservator de guvernământ se prăbuşeşte în sondajele de opinie după amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. După toate probabilităţile ţara va trebui să ia parte la alegerile europaramentare de luna viitoare. Pe

Guvernul polonez propune transferul celor 43 de miliarde de dolari sub formă de active din fondurile de pensii private numite Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) către conturile de pensii individuale, potrivit prim-ministrului Mateusz

Clubul spaniol FC Barcelona, unul dintre cele mai mari din lume, va deschide o şcoală de fotbal la Budapesta, a anunţat marţi agenţia de presă MTI. Şcoala va avea un director venit de la FC Barcelona şi va fi

An de an se realizează clasamente şi topuri pentru cei mai fericiţi oameni din lume, cei mai longevivi sau cei mai sănătoşi. La vârf îşi fac loc de fiecare dată italienii, spaniolii şi francezii, şi nu există nicio urmă de îndoială de

Tibor Selymes, fost internațional român, va fi invitatul de joi al emisiunii GSP LIVE, care începe la ora 09:01. Tibor Selymes, 48 de ani, și Costin Ștucan vor dezbate cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc, dar și