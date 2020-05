Povestea bizară a buncărului militar care a devenit centrul unei reţele de crimă organizată: cum a scăpat creierul său 31.05.2020

31.05.2020 Povestea bizară a buncărului militar care a devenit centrul unei reţele de crimă organizată: cum a scăpat creierul său Un fost centru de geolocalizare al armatei germane şi NATO situat într-un buncăr din orăşelul germanTraben-Trarbach din regiunea Mosel, landul Renania-Palatinat, a devenit o metropolă virtuală a crimei organizate, poate cea mai mare din lume,



Povestea bizară a buncărului militar care a devenit centrul unei reţele de crimă organizată: cum a scăpat creierul său

Un fost centru de geolocalizare al armatei germane şi NATO situat într-un buncăr din orăşelul germanTraben-Trarbach din regiunea Mosel, landul Renania-Palatinat, a devenit o metropolă virtuală a crimei organizate, poate cea mai mare din lume, relatează Der Spiegel. O poveste bizară, în care infractorul principal a scăpat, scrie publicaţia.

Povestea bizară a buncărului militar care a devenit centrul unei reţele de crimă organizată: cum a scăpat creierul său

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Cristian Tudor Popescu l-a criticat aspru pe Gică Hagi, după ce "Regele" a spus că nici nu ştia că duminică, 26 mai, sunt alegeri europarlamentare în România. Citește mai

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, pe şoseaua spre Mănăstirea Prislop. Două femei venite în pelerinaj au fost

După alegerile europarlamentare, din 26 mai, Uniunea Europeană va trece la aplicarea reformelor pe care le-a promis europenilor. Deja au fost adoptate în acest sens sute de acte legislative care prevăd modificări substanţiale de la interzicerea

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, duminică, faptul că a votat partidul care dă o echipă care să nu „se poziţioneze împotriva

Horoscop Berbec. Un noroc chior poate viza situaţia ta materială, deci fii atent la şansele care apar nu se ştie de unde. E un fel de situaţie neprevăzută care are mai multe de oferit decât ai fi putut

Un turist de 41 de ani a murit, duminică, după ce i s-a făcut rău în timp ce era în zona Muntelui Bedeleu, la o zi după ce o femeie din Ungaria a murit în condiţii asemănătoare, la Rimetea, tot în judeţul Alba. Despre bărbatul decedat

Astăzi, duminică, 26 mai 2019, s-au produs alte două cutremure după cele înregistrate în zorii zilei, unul în județul Buzău, iar altul în Marea Neagră. Oficialii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica

Adrian Mititelu, patronul echipei FCU Craiova, din Liga a III-a, a mers şi el azi la vot. Galeria Foto. Citește mai

Premierul României, Viorica Dăncilă, a oferit prima reacție după scorul obținut de PSD la alegerile europarlamentare, de 25,8%. Aceasta a vorbit și despre

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că s-a înțeles cu Edward Iordănescu (40 de ani) pentru a deveni noul antrenor al echipei. ACTUALIZARE 19 mai. Gigi Becali a dezvăluit după FCSB - CFR Cluj 1-0 că a vorbit și azi cu Edi Iordănescu, dar că

Ministerul Afacerilor Externe nu a trimis nicio solicitare cu privire la prelungirea programului de votare la secţiile deschise în străinătate, au declarat surse oficiale. Citește mai

Mergând pe principiul: țara arde și baba se piaptănă ... la ce ne este utilă dragostea de sine? Cine mai are timp și pentru așa ceva? În fond, este o formă de narcisism?! Ei bine,

Grupul Alexandrion, producător şi dis­tri­buitor de vinuri şi băuturi al­coolice, a reunit businessul din in­dus­tria vinului sub brandul The Iconic Estate, decizia venind după ce anul trecut grupul a preluat Halewood Wines and Spirits

În această noapte s-a înregistrat al cincilea cutremur, produs în ultimele 24 de ore în România. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au anunțat cât de mare a fost magnitudinea

Liga 1 îl dă la Cupa Africii doar pe mijlocașul Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan. Acesta a fost inclus în lotul Guineei. Fofana e coleg la națională cu jucători de renume din Europa precum Naby Keita (Liverpool), Amadou

Google a anunțat că va suspenda accesul Huawei la serviciile sale legate de sistemul de operare Android, măsură venită ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA, care acuză Huawei de spionaj în favoarea Chinei. Google nu poate interzice Huawei

Lovitură de senzaţie aplicată lui Liviu Dragnea şi oamenilor săi, imediat ce liderul PSD a fost condus la penitenciarul Rahova după condamnarea primită luni, 27 mai, la 3 ani şi şase luni de închisoare. Astfel, se pare că în cadrul şedinţei

Robert F Smith, un investitor american în tehnologie care are o avere este estimata la 4,4 miliarde de dolari, a anunțat absolvenţii unei universităţi din Atlanta, Georgia, că va plăti datoriile a 400 de studenţi, în valoare de cel puţin zece

25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate

Stocul modern de spaţii destinate centrelor comerciale a atins 2,1 milioane mp, din care 38% se află în