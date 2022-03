Povestea Alisei a făcut înconjurul lumii! Refugiata din Ucraina şi-a cărat câinele în spate 17 de kilometri 17.03.2022

Alisa, o doamnă din Ucraina și-a cărat câinele pentru că nu a dorit să-l abandoneze. Animalul era mult prea bătrân pentru a parcurge kilometri și nu ar fi rezistat drumului. Gestul refugiatei a devenit viral.

Nu e cunoscută lista oficialităţilor care vor participa la tăierea panglicii, dar este clară data finalizării construcţiei: 5 mai 2021. Deci, dacă predarea obiectivului e asumată în documente, înseamnă

Statele membre UE au aprobat propunerea Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de făină galbeni uscaţi ca aliment nou, informează Executivul european. Potrivit Comisiei Europene, această primă autorizare de introducere a insectelor pe

Sporting a cucerit Liga Campionilor la futsal după ce s-a impus cu 4-3 în finala împotriva Barcelonei. România a avut o reprezentantă în fazele superioare ale competiției. Este vorba despre CS United Galați, care a fost eliminată în optimile de

România a avut în 2020 cele mai mici venituri, ca pondere în PIB, din Uniunea Europeană, de doar 33%. Deşi taxele în România sunt mai mari ca în Bulgaria. Bulgaria este o ţară mai săracă decât

Manchester City a scris istorie odată cu calificarea în finala Ligii Campionilor, o premieră pentru clubul englez. Manchester City a trecut în semifinale de PSG, 2-1 în tur și 2-0 în retur. Cronica meciului retur poate fi citită AICI; Cu victoria

Silvia Maier, directorul general al Austria Bio Garanţie România, companie ce se ocupă de inspecţia şi certificarea produselor ecologice pe plan local, spune că gama de produse ecologice este în creştere în ultimii ani, deoarece consumatorul

Diplomatul iranian Assadollah Assadi, condamnat în februarie, în Belgia, la 20 de ani de închisoare, cu privire la plănuirea unui atentat în Franţa, în 2018, vizând opozanţi ai regimului de la Teheran, şi-a retras miercuri apelul, iar

Furnizarea căldurii în Capială va fi oprită, începând de astăzi, în mod progresiv, având în vedere încălzirea vremii. Un anunț în acest sens a fost făcut în urmă cu scurt timp de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB),

Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB), instituţie financiară cu sediul central la Salonic, a acordat un împrumut în valoare de 15 milioane euro pentru proiectul Midia Gas Development (MGD), care vizează dezvoltarea

Cbelsea a învins-o pe Real Madrid la Londra, 2-0, și s-a calificat în finala UEFA Champions League, după 1-1 în tur. Manchester City – Chelsea, finala Ligii Campionilor, se va juca la Istanbul pe 29 mai. Eliminarea din Champions League nu a

Un recidivist din Vulcan a fost condamnat la închisoare dupăce a jefuit o tânără. A comis tâlhăria la câteva zile după ce ieşise din

Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a ajuns la o reţea de 39 de unităţi în România, con­form site-ului propriu, numărul fiind relativ con­stant în ultimii ani. Mai exact, în urmă cu doi ani ZF

Prinţul William şi Kate Middleton au anunţat miercuri, 5 mai, lansarea propriului canal de YouTube. „Bine aţi venit pe canalul nostru oficial de YouTube!”, au transmis ei, prezentând un teaser de un minut, informează News.ro.

Carmen Gârleanu a scos la lumină imagini cu Mihai Bendeac din perioada liceului. Profesoara a fost invitată la un roast la iUmor. Cadrul didactic a povestit și despre o experiență amoroasă rebelă de care Mihai […] The post Mihai Bendeac, cu

Fostul internaţional irlandez Alan McLoughlin a murit, la vârsta de 54 de ani, după o luptă cu

Medicul primar pediatru Ioan Gherghina a explicat, miercuri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, principalele motive pentru care și copiii ar trebui să fie imunizați împotriva

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au confiscat joi cinci automobile de lux, în valoare totală de circa 840.000 de euro, în urma a opt percheziţii în dosarul unui suspect de

Tanczos Barna, ministrul mediului, a dat detalii, la Digi24, despre programul „Rabla pentru electrocasnice”. El a anunțat că primele produse care intră în program sunt maşinile de spălat rufe sau vase, frigiderele şi uscătoarele de

Parterul Primăriei Slobozia se reamenajează pentru înfiinţarea unui spaţiu destinat relaţiilor cu publicul. Lucărrile au început ieri, la inviţiativa edilului Dragoş

Etapa a 7-a a play-out-ului din Liga 2 debutează azi, de la ora 19, cu partida Gloria Buzău - Chiajna din Grupa B. Toate confruntările pot fi urmărite în format liveSCORE pe GSP.ro. Vor retrograda direct locurile 6 și 7 din fiecare grupă, iar cele