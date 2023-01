Postul TV vechi de 22 de ani intră în colaps! Vedete aduse pe bani grei au fost date afară, iar ANAF a tăiat în carne vie 13.01.2023

13.01.2023 Postul TV vechi de 22 de ani intră în colaps! Vedete aduse pe bani grei au fost date afară, iar ANAF a tăiat în carne vie Etno TV intra în casele oamenilor într-o zi de decembrie a lui 2001. Afaceristul Silviu Progoană era cel care lansa primul post de televiziune dedicat 100% folclorului românesc. Și a avut succes, pentru că din […] The post Postul TV vechi de



Postul TV vechi de 22 de ani intră în colaps! Vedete aduse pe bani grei au fost date afară, iar ANAF a tăiat în carne vie

Etno TV intra în casele oamenilor într-o zi de decembrie a lui 2001. Afaceristul Silviu Progoană era cel care lansa primul post de televiziune dedicat 100% folclorului românesc. Și a avut succes, pentru că din […] The post Postul TV vechi de 22 de ani intră în colaps! Vedete aduse pe bani grei au fost date afară, iar ANAF a tăiat în carne vie appeared first on Cancan.

Postul TV vechi de 22 de ani intră în colaps! Vedete aduse pe bani grei au fost date afară, iar ANAF a tăiat în carne vie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul din construcţii TeraPlast pariază pe exporturi şi pe fuziuni şi achiziţii în 2022, pentru a-şi atinge ţintele de creştere a cifrei de afaceri cu 28% faţă de anul trecut. Pe fondul unei pieţe a construcţiilor în care preţurile la

Traficul rutier a fost redeschis, marți, la ora 10.00, pe Transalpina, între Rânca și Novaci, deși în zonă încă

Noua Mazda CX-60 PHEV, care debutează pe 8 martie 2022, este primul dintre cele două modele noi din gama de SUV-uri mari ale companiei, care vor fi lansate în Europa în următorii doi

Problema complicată pentru BNR este cu ce se va întâmpla după luna aprilie, când sprijinul statului pentru preţul energiei va fi

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, miercuri, 9 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit raportului […] The

Paul Surugiu, alias Fuego, este pregătit să concerteze în multe orașe începând cu luna martie. Artistul va da startul unui mega-turneu în țară, iar în luna mai va avea spectacol la Sala Palatului. Turneul va […] The post Fuego a dat

Alexandru Maxim (31 de ani) a marcat golul victoriei în confruntarea Kasimpaşa - Gaziantep FK, din optimile Cupei Turciei, partidă terminată scor 1-2. Grație reușitei sale, internaționalul român și-a calificat echipa în sferturile de

Doliu în teatrul românesc! Un mare actor a murit. Fuego este devastat de durere, deoarece a fost unul dintre artiștii care i-a sărit în

Tribunalul Bucureşti a admis, astăzi, cererea ASF pentru deschiderea procedurii de faliment a City Insurance. Societatea de asigurări va fi dizolvată. Decizia nu este

Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, într-un apartament situat într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, manifestându-se cu degajări mari de fum întrucât acolo erau depozitate foarte multe materiale combustibile. Douăzeci de locatari au fost

Este aproape imposibil să nu fi auzit de reputația pe care o are numărul 666, zis și numărul fatidic sau al

Ciocniri violente au izbucnit, joi, în apropierea Parlamentului neo-zeelandez de la Wellington, între Poliţie şi manifestanţi anti-vaccin, adunaţi de trei zile aici şi din care mai mult de 50 au fost arestaţi, scrie

Un crocodil sălbatic din Indonezia, care trăia de mai bine de 5 ani cu un cauciuc prins în jurul gâtului, a fost eliberat de povară. Zeci de oameni au participat la operațiunea de salvare, de altfel, foarte

O femeie din municipiul Bacău a sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării după ce Primăria i-a refuzat eliberarea unui act fiindcă nu avea certificatul verde. Băcăuanca susţine că a fost discriminată şi spune că toţi

Antena 3, singurul canal de știri din România partener al CNN International, alături de cotidianul național Jurnalul organizează, în cadrul proiectului România Inteligentă, conferință națională "Reconectarea încrederii între consumatori,

Între 23% şi 116% se încadrează ma­jorările pe care le-a suferit pre­ţul pe metru pătrat util pentru lo­cu­in­ţele noi în perioada 2010-2022, cel mai mic avans fiind raportat în Bu­cureşti, iar cel mai mare în Cluj-Napoca, după cum

Mai multe loturi de migdale contamintate acid cianhidric (cianură) au fost retrase de la vânzare în România, a anunțat Autoritatatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în trei comunicate separate. Conform

Autorităţile italiene au descoperit din întâmplare o fraudă de 6 milioane de euro ce implică fondurile alocate venitului de cetăţenie. Aproape 1.000 de cazuri de persoane de diferite naţionalităţi care au încasat necuvenit acest beneficiu

Cererea pentru spaţii de birouri în centrele regionale continuă să fie una ridicată, iar corporatiştii din oraşele secundare şi terţiare au revenit mai repede la birou decât cei din

Primul convoi cu tehnică de luptă al NATO a ajuns vineri dimineață la baza Mihail Kogălniceanu. Alte două convoaie sunt pe drum, unul în drum spre Rîmnicu Vâlcea iar altul în drum spre