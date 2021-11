Postul Crăciunului 2021. Când începe în 2021. Ce nu ai voie să faci timp de 40 de zile 13.11.2021

13.11.2021 Postul Crăciunului 2021. Când începe în 2021. Ce nu ai voie să faci timp de 40 de zile Postul Crăciunului, în anul 2021, conform calendarului creștin ortodox, începe la jumătatea lunii noiembrie, pe data de 15 noiembrie. Postul Crăciunului se va încheia pe 24 decembrie. Pe durata postului de 40 de zile, credincioșii […] The



Postul Crăciunului 2021. Când începe în 2021. Ce nu ai voie să faci timp de 40 de zile

Postul Crăciunului, în anul 2021, conform calendarului creștin ortodox, începe la jumătatea lunii noiembrie, pe data de 15 noiembrie. Postul Crăciunului se va încheia pe 24 decembrie. Pe durata postului de 40 de zile, credincioșii […] The post Postul Crăciunului 2021. Când începe în 2021. Ce nu ai voie să faci timp de 40 de zile appeared first on Cancan.

Postul Crăciunului 2021. Când începe în 2021. Ce nu ai voie să faci timp de 40 de zile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cabinetul Cîțu nu a avut nevoie decât de câteva zile pentru „a-și da arama pe față: astăzi, a dat oficial startul austerității!”, scrie președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Cabinetul Cîțu nu a avut

Ministerul de Finanţe a publicat marţi execuţia bugetară la 11 luni, deficitul bugetar urcând la 84,05 miliarde lei, respectiv 8% din PIB, în condiţiile în care sume de 43,66 mld lei (4,16% din PIB) au fost lăsate în economie prin

Pilotul Romain Grosjean (34 de ani) continuă procesul de recuperare, la o lună după accidentul teribil suferit în Marele Premiul al Bahrainului. Monopostul Haas al lui Grosjean s-a izbit de un parapet, la peste 200 km/h, iar mai apoi s-a rupt

Marea Britanie este răpusă de epidemie. Din cauza noii tulpini a virusului numărul de îmbolnăviri a explodat, atingând noi recorduri. Sistemul sanitar este și el supra aglomerat, iar medicii fac față cu greu valului de […] The post Noua

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că a găsit la Primărie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă trei sferturi din bugetul instituţiei pe un an. "Conturile noastre sunt încă blocate pentru investiţii", a

Un român a salvat de la moarte un conațional de-al său în Irlanda de Nord, cei doi locuind împreună. Alți doi români stăteau cu ei și toți patru au rămas fără casă, scrie Belfast Telegraph. O femeie a povestit sursei citate despre momentul

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului

Jonathan Pollard, care a executat trei decenii de închisoare pentru spionaj în favoarea Israelului, a ajuns, în noaptea de marți spre miercuri, la Tel Aviv, după ce a fost eliberat condiționat, informează The Guardian. La aeroport, Jonathan

Japonia se confruntă cu al treilea val al pandemiei, dar şi cu o puternică furtună de zăpadă, astfel că aproximativ 140 de zboruri au fost anulate în mai multe părţi ale ţării. A fost anunţat că se vor depune peste 60 de centimetri de

Guvernul britanic a raportat, joi, 964 de noi decese cauzate de coronavirus, ceea ce înseamnă că Marea Britanie a ajuns la un total de 73.512 persoane care au murit după ce s-au infectat cu

Românii care merg în Belgia vor intra în carantină pentru 14 zile. Măsura va rămâne în vigoare cel puțin până pe 15 ianuarie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, potrivit noilor modificări introduse de autorităţile

O petrecere de Revelion a fost oprită de poliţiştii gălăţeni, iar toţi participanţii au fost trimişi acasă şi amendaţi deoarece au încălcat restricţiile stabilite pe timp de pandemie. Administratorul localului a fost şi el

În noaptea specială dintre ani, trimite cele mai frumoase urări de Anul Nou 2021 familiei și prietenilor. Mai jos ți-am făcut o listă cu idei de urări și mesaje de Revelion numai bune de trimis prin sms sau pe rețelele de socializare. Dacă

Al-Hilal, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (51 de ani), a remizat cu Al Shabab, 1-1, în ultimul meci al anului din campionatul Arabiei Saudite. Cu vedetele Carrillo, Gomis și Giovinco pe teren, Al Hilal nu a reușit să învingă apărarea

Un român este suspectat că s-a infectat cu noua tulpină de coronavirus, care a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, unde face, din păcate, ravagii. Pe 21 decembrie, autorităţile din Franţa au arestat doi […] The post Român

Un studiu recent realizat în New Delhi enumeră simptomele care ar putea confirma că o persoană a fost infectată cu noul coronavirus. Durerile musculare şi pierderea gustului şi mirosului rămân printre cele mai clare

Pe primul loc în clasamentul vaccinărilor împotriva noului coronavirus se află Israelul cu peste un milion de persoane, în timp ce Franţa este pe ultimul loc cu doar 138, potrivit BBC

La doar 42 de ani, un fost jandarm din Suceava a murit de Covid-19. Neculai Prostire fusese confirmat cu virusul SARS-CoV2 la jumătatea lunii decembrie, iar la scurt timp a fost internat în secția […] The post Jandarm în vârstă de 45

Angajații MAI au sancționat peste 5.000 de persoane, iar valoarea totală a amenzilor a fost de aproape două milioane de lei în prima zi a anului 2021. Foarte multe nereguli au legătură cu nerespectarea

Traficul este blocat pe DN 1A, în orașul Săcele, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate două mașini. Impactul s-a produs la intersecția cu strada Subobrej