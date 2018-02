Portugalia, campioană europeană la futsal! 12.02.2018

12.02.2018 Portugalia, campioană europeană la futsal! O premieră pentru lusitani. Conduși de Ricardinho (foto, cu trofeul), cel mai bun jucător din lume - MVP și golgeterul CE, cu 7 reușite -, portughezii (ce trecuseră de români în grupă, 4-1) au cucerit în sfârșit titlul



O premieră pentru lusitani. Conduși de Ricardinho (foto, cu trofeul), cel mai bun jucător din lume - MVP și golgeterul CE, cu 7 reușite -, portughezii (ce trecuseră de români în grupă, 4-1) au cucerit în sfârșit titlul european. Și au învins Spania, marea favorită și marea rivală iberică, în ultimul act al turneului final din Slovenia: 3-2 după prelungiri. ...

Fostul atacant englez Cyrille Regis a decedat ieri la vârsta de 59 ani în urma unui infarct, anunță jurnaliștii de la The Guardian. Născut pe 9 februarie 1958 în Guyana Franceză, Cyrille Regis s-a mutat în Anglia alături de

Dinamo a ajuns în această seară în Cipru, acolo unde va efectua singurul cantonament din această iarnă. Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al "câinilor", s-a afișat la hotelul unde sunt cazați dinamoviștii cu un

Senatorul PSD Claudiu Manda a anunţat că, marţi dimineaţă, conducerea social-democraţilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru funcţia de prim-ministru. Citește mai

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seară, că a făcut ce trebuia să facă, întrebată de presă la finalul CExN al PSD dacă se simte responsabilă pentru "această plecare a guvernului". Citește mai

Retailerul online eMAG vine cu oferte imbatabile la incaltamintea de sezon. Iata ce am pus noi pe lista de must have. Citește mai

Liviu Dragnea a fost întrebat, la conferința de presă de după ședința CEx al PSD, dacă nu s-a gândit la demisie după ce partidul pe care îl conduce a schimbat doi premieri în doar un an. Citește mai

Accident la locul de muncă: o femeie de 49 de ani, angajată la o fabrică de dulciuri din satul Budjak din Găgăuzia, a rămas fără antebraţul drept, care i-a fost prins într-un

Statele Uniunii Europene au adoptat o poziţie mult mai intransigentă în ceea ce priveşte condiţiile pentru o înţelegere cu privire la perioada de tranziţie cu Marea Britanie, cerând termeni stricţi în ceea ce priveşte imigraţia, acordurile

Cele mai importante zece tran­zacţii de anul trecut au avut o valoare cumulată de circa 2,2 mld. euro, potrivit unei analize a ZF. Estimarea are la bază valorile anunţate ale tranzacţiilor sau estimările din

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, după ce premierul Mihai Tudose a anunţat că demisioneză, ca urmare a restragerii sprijinului politic, că structura noului Guvern nu trebuie schimbată, el arătând că miniştrii din

Olguța Vasilescu: Dacă Iohannis nu va numi premier din partea PSD îl vom

Un Vulcan din Filipine a erupt, iar lumea este evacuată de urgență. Erupția a început acum o săptămână, dar experții se tem de ce e mai

Consiliul central palestinian a autorizat comitetul său executiv şi pe preşedintele Mahmoud Abbas să suspende recunoaşterea Israelului şi să înceteze relaţiile de co-operare în materie de

La primăriile de sector din Capitală se poartă salariile de nabab. Un şef de serviciu de la sectorul 4 câştigă, de la 1 ianuarie, aproape 10.000 de lei, în timp ce leafa unui director sare binişor de cinci cifre. Toate în timp ce şcolile din

Personalitate marcantă a lumii medicale româneşti, recunoscută şi pe plan internaţional pentru performanţele sale, Maria Cuţarida-Crătunescu, născută la Călăraşi, a intrat în istorie. A făcut studii la Montpellier şi la Paris,

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, a învins-o, marţi, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, pe Zarina Dias (Kazahstan), locul 60 WTA, calificându-se în manşa a doua a Australian

PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune că nu se va mai implica de data aceasta în alegerea noului șef sl Executivului, pentru că nu a avut noroc cu primele două nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, după ce premierul Mihai Tudose a anunţat că demisioneză, ca urmare a restragerii sprijinului politic, că structura noului Guvern nu trebuie schimbată, el arătând că miniştrii din

Consilierul fracţiunii Blocul Electoral „Platforma Popular Europeană – Iurie Leancă” din Consiliul municipal Chişinău, Victor Lutenco, şi-a depus mandatul. Alesul local menţionează că, deşi demisionează, nu renunţă la ideile sale şi

O femeie de 83 de ani din localitatea Cetireni, raionul Ungheni, a decedat într-un incendiu produs în locuinţa sa marţi dimineaţa, 16 ianuarie. Solicitată de IPN, ofiţerul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Liliana