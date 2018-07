Portarul Facundo Espindola a fost ucis în Argentina 23.07.2018

23.07.2018 Portarul Facundo Espindola a fost ucis în Argentina Facundo Espindola a murit la vârsta de 26 de ani, fiind înjunghiat în faţa unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminică, la 6:30 dimineaţa, ora locală. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el şi complicele



Portarul Facundo Espindola a fost ucis în Argentina

Facundo Espindola a murit la vârsta de 26 de ani, fiind înjunghiat în faţa unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminică, la 6:30 dimineaţa, ora locală. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el şi complicele său fiind reţinuţi acum de poliţie. Camerele de supraveghere au suprins imagini violente. Espindola […] The post Portarul Facundo Espindola a fost ucis în Argentina appeared first on Cancan.ro.

Portarul Facundo Espindola a fost ucis în Argentina

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un nou protest este anunțat pentru duminică seară, începând cu ora 6.00, în Piața Victoriei. Oamenii şi-au anunţat prezenţa pentru a manifesta împotriva intenției PSD de a modifica legislația penală prin

Nimic mai firesc, pentru un om care a declarat că se simte confortabil la Cotroceni, decât să-şi prelungească sejurul: “Am luat o decizie important şi vreau să v-o comunic acum, aici, în această dimineaţă frumoasă.

Tenismanul croat Borna Coric, nr 34 ATP, a produs marea surpriză în finala turneului pe iarbă de la Halle (Germania), dotat cu premii de 1.983.595 euro, după ce l-a învins în finală duminică pe Roger Federer cu 7-6 (6),

Reprezentativele Japoniei şi Senegalului au remizat, duminică, scor 2-2, într-un meci disputat pe Ekaterinburg Arena, contând pentru etapa a doua a Grupei H a Cupei

Vârsta de pensionare a femeilor ar putea fi redusă în funcţie de numărul de copii născuţi, conform unui proiect de lege înregistrat recent la Senat de PSD. Scopul principal al măsurii este creşterea natalităţii. Concret, iniţiativa prevede

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Sri Lanka sub suspiciunea că au bătut un leopard până l-au omorât - un act "dezgustător" filmat şi difuzat pe reţelele de socializare, după cum au indicat

Un motan care a dispărut în urmă cu 10 ani a fost găsit într-un final şi returnat proprietarului său din Marea Britanie, informează The Independent. Harry, motanul alb cu portocaliu al lui Mark

Sistemele antiaeriene ale Arabiei Saudite au interceptat, deasupra capitalei Riyad, două rachete balistice lansate de insurgenţii huthi din Yemen, anunţă postul public de televiziune Al-Ikhbariya, citat de site-ul agenţiei

Japonia a remizat azi cu Senegal, 2-2, în prima partidă a zilei din Grupa H de la Mondial. Niponii au fost conduși cu 1-2, dar au egalat prin golul reușit de Keisuke Honda în minutul 78.

Irina Begu, eliminată din primul tur la Eastbourne (Marea Britanie), turneu WTA pe iarbă dotat cu premii totale de 917.664 dolari. Jucătoarea română de tenis a fost învinsă, duminică, fără drept de apel de Camila Giorgi (Italia), cu 6-2, 6-2.

Petra Kvitova, cap de serie 4, a câştigat duminică turneul WTA pe iarbă de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii de 846.000 dolari, după ce a învins-o în finală pe slovaca Magdalena Rybarikova cu 4-6, 6-1, 6-2.

Descoperă ce îţi pregătesc astrele pentru această săptămână pe plan financiar şi vezi ce poţi face ca să ai mai mulţi bani! Citește mai

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programată în centrele de examinare din România în cursul zilei de luni, 25 iunie. Rămâneţi pe adevarul.ro pentru a afla în timp util subiectele la

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programată în centrele de examinare din România în cursul zilei de luni, 25 iunie. Rămâneţi pe adevarul.ro pentru a afla în timp util subiectele la

Proba Scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programată în centrele de examinare din România în cursul zilei de luni, 25 iunie. Rămâneţi pe adevarul.ro pentru a afla în timp util subiectele la

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programată în centrele de examinare din România în cursul zilei de luni, 25 iunie. Rămâneţi pe adevarul.ro pentru a afla în timp util subiectele la

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programată în centrele de examinare din România în cursul zilei de luni, 25 iunie. Rămâneţi pe adevarul.ro pentru a afla în timp util subiectele la

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, în cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programată în centrele de examinare din România în cursul zilei de luni, 25 iunie. Rămâneţi pe adevarul.ro pentru a afla în timp util subiectele la

Consiliul Superior al Magistraturii consideră că informaţiile apărute în spaţiul public în contextul alegerilor locale noi din Chişinău, precum că sistemul judiciar nu este independent, iar unii judecători activează la comandă politică, pot

Compania italiană Ernest Airlines a lansat cea de-a doua rută directă de pe Aeroportul Iaşi, spre Verona, care a devenit operabilă în