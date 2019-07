Porci bolnavi de pestă porcină africană, în gospodării din Căldărăşti şi Cochirleanca 24.07.2019

Mai mulţi porci domestici din trei gospodării particulare din Căldărăşti şi Cochirleanca au fost depistaţi cu virusul Pestei Porcine Africane, potrivit Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău.

