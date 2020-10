Ponta, la cinci ani de la Colectiv: Lui Liviu Dragnea nu-i păsa de victime, s-a bucurat că scapă de mine; Toată lumea, cu excepţia mea, e încă în funcţie 30.10.2020

30.10.2020 Ponta, la cinci ani de la Colectiv: Lui Liviu Dragnea nu-i păsa de victime, s-a bucurat că scapă de mine; Toată lumea, cu excepţia mea, e încă în funcţie Fostul premier Victor Ponta susţine, la cinci ani de la tragedia de la Colectiv, că deşi a demisionat atunci din funcţie „nimic nu s-a schimbat” şi subliniază că „practic toată lumea, cu excepţia mea, e încă în funcţie”. De asemenea,



Fostul premier Victor Ponta susţine, la cinci ani de la tragedia de la Colectiv, că deşi a demisionat atunci din funcţie „nimic nu s-a schimbat” şi subliniază că „practic toată lumea, cu excepţia mea, e încă în funcţie”. De asemenea, Ponta îl acuză într-un interviu pentru DigiFM pe fostul lider PSD Liviu Dragnea că nu l-a interesat de victimele incendiului şi că s-a folosit de tragedie de a scăpa de acesta.

