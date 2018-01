Ponta: Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum statul paralel 31.01.2018

31.01.2018 Ponta: Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum statul paralel Fostul premier Victor Ponta spune că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum "statul paralel”. "Mi-e greu să cred că şi-a declarat independenţa”, a declarat Ponta, la Digi



Ponta: Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum statul paralel

Fostul premier Victor Ponta spune că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum "statul paralel”. "Mi-e greu să cred că şi-a declarat independenţa”, a declarat Ponta, la Digi 24.

Ponta: Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum statul paralel

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mii de bulgări de zăpadă au fost observați de trecători, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu și-au putut explica de unde au apărut, dar s-au oprit pentru a face câteva poze sau pentru a filma. Citește mai

Dacă sunteți în căutarea unor oferte ceasuri Fossil, în acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai tari reduceri, la câteva dintre cele mai populare modele de pe piață. Citește mai

eMAG are super reduceri la cele mai bune modele de laptopuri 2 in 1 exact la inceput de an. Profita de aceasta ocazie si fa-ti viata mai usoara cu un laptop nou pe anul acesta. Citește mai

Preţul gigacaloriei nu va creşte în această iarnă, a declarat miercuri Sorin Chiriţă, administrator public al Capitalei, care a afirmat că, deşi tariful a fost majorat anul trecut, preţul final pentru populaţie a rămas

Un bărbat de 42 de ani a fost arestat pentru omor după ce şi-a bătut cu sălbăticie mama. Agresorul şi-a ieşit din minţi când femeia i-a spus să renunţe la băutură şi să îşi caute un

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat, pentru Digi24.ro, că nu a beneficiat de tratament preferenţial când a fost tratat de medicul urolog Mihai Lucan. Reacţia sa vine ca urmare a acuzaţiilor aduse azi, 3 ianuarie, de deputatul Emanuel Ungureanu

Peste 250 de incendii s-au produs în minivacanţa de Revelion, o sută dintre ele înregistrându-se în prima zi a anului, a anunţat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Au fost înregistrate 4.609 situaţii de

Italienii vor fi afectaţi de creşterile de preţuri şi taxe în aproape toate sectoarele în 2018: electricitate, gaz, gunoi, servicii bancare şi poştale, taxele de autostradă, transport, asigurare şi altele, scrie presa

Monica Petcu, o buzoiancă în vârstă de 39 de ani, a fost trimisă în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, fiind acuzată de şantaj. Tânăra este acuzată că, din spatele unui cont de Facebook fals, a

Simona Halep e într-o formă excelentă în noul sezon în care a învins pe linie, atât în proba de simplu, cât şi în cea de

O statuetă antropomorfă, folosită ca obiect de cult în urmă cu peste şapte milenii, a fost descoperită în urma unor lucrări arheologice în

Bărbatul le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals, pe care susţine că l-ar fi cumpărat din Spania de la o

Furtuna Eleanor, a patra din acest sezon care se abate asupra Europei de Vest, cu rafale de vânt de până la 160 de kilometripe oră, a cauzat mai multe accidente miercuri, omorând o persoană în Franţa şi perturbând traficul aerian şi feroviar,

Primarul şi fost viceprimar ai unei comune din nordul judeţului Vâlcea au fost trimişi în judecată astăzi, 3 ianuarie, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalului Vâlcea, pentru abuz în serviciu în formă continuată şi obţinerea

De ziua ei, Elena Udrea a primit cadou din partea iubitului o vacanţă în Thailanda. Lia Olguţa Vasilescu a fost cu partenerul de partid şi de viaţă în Cuba, în timp ce Petre Dea s-a distrat, exclusivist, pe „Oda

O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, fără adăpost, conform informaţiilor poliţiei, s-a aruncat în apa rece a lacului de acumulare de pe râul

Un bărbat al străzilor, privit drept un “erou”, pentru că ar fi ajutat victimele atacului de la Manchester, a recunoscut faptul că a furat o poşetă şi un telefon mobil de la scena atacului, scrie

Furtuna de iarnă Eleanor a ajuns în cea mai mare parte din nordul Europei, inclusiv Franţa şi Germania, afectând transportul şi energia electrică, scrie BBC. Furtuna Eleanor este a cincea furtună

Un urs a fost văzut miercuri seara, în jurul orei 17.00, în zona cabanei Postăvarul, din Masivul Postăvarul, şi în apropierea pârtiei Drumul Roşu din zonă, fiind două apeluri la numărul

Sectorul de construcţii ar putea reveni pe creştere în 2018, cu un ritm mediu anual de 3,3%, după declinul din 2016 şi 2017, este de părere Andrei Rădulescu, senior economist Banca